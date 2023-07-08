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Ссора молодых людей на курорте Боржоми привела к убийству: задержан один человек
Ссора молодых людей на курорте Боржоми привела к убийству: задержан один человек
Мужчину доставили в больницу с несовместимыми для жизни ранениями 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T12:58+0400
2023-07-08T12:58+0400
2023-07-08T12:58+0400
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Молодой человек скончался от ножевых ран в клинике города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), куда его доставили после драки, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, парень поступил в больницу с несовместимыми для жизни ранениями, и спасти его врачам не удалось. В данный момент полиция уже задержала подозреваемого в его убийстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, боржоми, самцхе-джавахети, новости, грузия, происшествия
преступность в грузии, боржоми, самцхе-джавахети, новости, грузия, происшествия
Ссора молодых людей на курорте Боржоми привела к убийству: задержан один человек
Мужчину доставили в больницу с несовместимыми для жизни ранениями
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Молодой человек скончался от ножевых ран в клинике города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), куда его доставили после драки, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, парень поступил в больницу с несовместимыми для жизни ранениями, и спасти его врачам не удалось.
В данный момент полиция уже задержала подозреваемого в его убийстве.