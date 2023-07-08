https://sputnik-georgia.ru/20230708/ssora-molodykh-lyudey-na-kurorte-borzhomi-privela-k-ubiystvu-zaderzhan-odin-chelovek-279351554.html

Ссора молодых людей на курорте Боржоми привела к убийству: задержан один человек

Ссора молодых людей на курорте Боржоми привела к убийству: задержан один человек

Мужчину доставили в больницу с несовместимыми для жизни ранениями 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T12:58+0400

2023-07-08T12:58+0400

2023-07-08T12:58+0400

преступность в грузии

боржоми

самцхе-джавахети

новости

грузия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249207012_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c8ed58d1e74ffaa644dddbec98004a29.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Молодой человек скончался от ножевых ран в клинике города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), куда его доставили после драки, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, парень поступил в больницу с несовместимыми для жизни ранениями, и спасти его врачам не удалось. В данный момент полиция уже задержала подозреваемого в его убийстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржоми

самцхе-джавахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

преступность в грузии, боржоми, самцхе-джавахети, новости, грузия, происшествия