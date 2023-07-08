https://sputnik-georgia.ru/20230708/startoval-priem-zayavok-na-festival-kreativnosti-ad-black-sea-2023-279361738.html
Стартовал прием заявок на фестиваль креативности Ad Black Sea 2023
Стартовал прием заявок на фестиваль креативности Ad Black Sea 2023
Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T22:00+0400
2023-07-08T22:00+0400
2023-07-08T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале креативности Ad Black Sea 2023, который пройдет в Батуми (Аджария), сообщили организаторы мероприятия.Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.Работы, прислать которые необходимо до 10 июля включительно, принимаются в следующих категориях: Фестиваль Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в многочисленных конкурсах.Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, экскурсии и культурно-развлекательную программу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, аджария, новости, батуми, грузия, фестиваль, реклама
культура, аджария, новости, батуми, грузия, фестиваль, реклама
Стартовал прием заявок на фестиваль креативности Ad Black Sea 2023
Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале креативности Ad Black Sea 2023, который пройдет в Батуми (Аджария), сообщили организаторы мероприятия.
Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.
Работы, прислать которые необходимо до 10 июля включительно, принимаются
в следующих категориях:
Classic – рекламные кампании, кино, кинокрафт, наружная реклама;
Design & Print – дизайн и брендинг, печать и издательское дело, визуальное ремесло;
Engagement – опыт и активация бренда, цифровая и мобильная связь, медиа;
Impact – творческая эффективность, творческая стратегия, цели устойчивого развития.
Фестиваль Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в многочисленных конкурсах.
Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, экскурсии и культурно-развлекательную программу.