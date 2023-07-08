"Страна цветов": Эмин записал песню с Нани Брегвадзе и посвятил ее Вахтангу Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
Популярный российский певец азербайджанского происхождения представил дуэт с культовой грузинской исполнительницей
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известный певец, Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов представил колоритный дуэт – композицию "Страна цветов" – с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе, которая посвящена памяти их коллеги и друга, артиста Вахтанга Кикабидзе.
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
Эмин впервые исполнил песню на грузинском языке. По его словам, идея совместного дуэта уже давно обсуждалась между артистами. Музыку для композиции написал Михаил Чиринашвили, слова – Бидзина Ферадзе.
"Когда я был подростком и жил в Америке, я часто покупал пластинки известных исполнителей, в том числе Нани Брегвадзе, Вахтанга Константиновича. Мне попалась песня Kvavilebis Kvekana, как раз в исполнении Бубы, и с тех 14-ти моих лет она запала мне в душу", – вспоминает Агаларов.
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
По его словам, с Вахтангом Кикабидзе, который ушел из жизни 15 января 2023 года, он очень подружился во время проведения фестивалей "ЖАРА" в Баку и долго обсуждал их совместное исполнение этой композиции.
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
"К сожалению, он не дожил до момента записи песни", – отметил Агаларов. По его словам, друг покойного, Сосо Абзианидзе, предложил ему исполнить эту песню с легендарной Нани.
"Я очень благодарен ей за участие. Получилось тепло и душевно – эта музыка от всего сердца, в память о великом артисте, моем многоуважаемом друге Вахтанге Константиновиче Кикабидзе", – добавил Агаларов.
Видеоклип был снят в столице Грузии режиссером Зазой Орашвили. Для съемок выбрали одно из красивейших и популярных мест на окраине столицы – сад "Гардения".