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https://sputnik-georgia.ru/20230708/strana-tsvetov-emin-zapisal-pesnyu-s-nani-bregvadze-i-posvyatil-ee-vakhtangu-kikabidze-279351092.html
"Страна цветов": Эмин записал песню с Нани Брегвадзе и посвятил ее Вахтангу Кикабидзе
"Страна цветов": Эмин записал песню с Нани Брегвадзе и посвятил ее Вахтангу Кикабидзе
Популярный российский певец азербайджанского происхождения представил дуэт с культовой грузинской исполнительницей 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T18:18+0400
2023-07-08T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известный певец, Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов представил колоритный дуэт – композицию "Страна цветов" – с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе, которая посвящена памяти их коллеги и друга, артиста Вахтанга Кикабидзе.Эмин впервые исполнил песню на грузинском языке. По его словам, идея совместного дуэта уже давно обсуждалась между артистами. Музыку для композиции написал Михаил Чиринашвили, слова – Бидзина Ферадзе."Когда я был подростком и жил в Америке, я часто покупал пластинки известных исполнителей, в том числе Нани Брегвадзе, Вахтанга Константиновича. Мне попалась песня Kvavilebis Kvekana, как раз в исполнении Бубы, и с тех 14-ти моих лет она запала мне в душу", – вспоминает Агаларов.По его словам, с Вахтангом Кикабидзе, который ушел из жизни 15 января 2023 года, он очень подружился во время проведения фестивалей "ЖАРА" в Баку и долго обсуждал их совместное исполнение этой композиции. "К сожалению, он не дожил до момента записи песни", – отметил Агаларов. По его словам, друг покойного, Сосо Абзианидзе, предложил ему исполнить эту песню с легендарной Нани.Видеоклип был снят в столице Грузии режиссером Зазой Орашвили. Для съемок выбрали одно из красивейших и популярных мест на окраине столицы – сад "Гардения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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эмин агаларов, нани брегвадзе, вахтанг кикабидзе, тбилиси, азербайджан, баку, культура, грузия, новости
эмин агаларов, нани брегвадзе, вахтанг кикабидзе, тбилиси, азербайджан, баку, культура, грузия, новости

"Страна цветов": Эмин записал песню с Нани Брегвадзе и посвятил ее Вахтангу Кикабидзе

18:18 08.07.2023
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт Страна цветов с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2023
© photo : courtesy of Emin Agalarov
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Популярный российский певец азербайджанского происхождения представил дуэт с культовой грузинской исполнительницей
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известный певец, Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов представил колоритный дуэт – композицию "Страна цветов" – с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе, которая посвящена памяти их коллеги и друга, артиста Вахтанга Кикабидзе.
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт Страна цветов с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2023
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
Эмин впервые исполнил песню на грузинском языке. По его словам, идея совместного дуэта уже давно обсуждалась между артистами. Музыку для композиции написал Михаил Чиринашвили, слова – Бидзина Ферадзе.
"Когда я был подростком и жил в Америке, я часто покупал пластинки известных исполнителей, в том числе Нани Брегвадзе, Вахтанга Константиновича. Мне попалась песня Kvavilebis Kvekana, как раз в исполнении Бубы, и с тех 14-ти моих лет она запала мне в душу", – вспоминает Агаларов.
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт Страна цветов с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2023
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
По его словам, с Вахтангом Кикабидзе, который ушел из жизни 15 января 2023 года, он очень подружился во время проведения фестивалей "ЖАРА" в Баку и долго обсуждал их совместное исполнение этой композиции.
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт Страна цветов с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2023
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
"К сожалению, он не дожил до момента записи песни", – отметил Агаларов. По его словам, друг покойного, Сосо Абзианидзе, предложил ему исполнить эту песню с легендарной Нани.

"Я очень благодарен ей за участие. Получилось тепло и душевно – эта музыка от всего сердца, в память о великом артисте, моем многоуважаемом друге Вахтанге Константиновиче Кикабидзе", – добавил Агаларов.

Видеоклип был снят в столице Грузии режиссером Зазой Орашвили. Для съемок выбрали одно из красивейших и популярных мест на окраине столицы – сад "Гардения".
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