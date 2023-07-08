https://sputnik-georgia.ru/20230708/ubiystvo-na-kurorte-borzhomi-podrobnosti-ot-mvd-gruzii-279352619.html

Убийство на курорте Боржоми: подробности от МВД Грузии

Убийство на курорте Боржоми: подробности от МВД Грузии

Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T14:20+0400

2023-07-08T14:20+0400

2023-07-08T14:20+0400

преступность в грузии

происшествия

боржоми

самцхе-джавахети

грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу за убийство 23-летнего мужчины в парке курортного города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении МВД. Следствие установило, что задержанный 8 июля в Центральном парке города во время ссоры ранил 23-летнего мужчину, который позже скончался в клинике. Задержать обвиняемого удалось прямо на месте преступления. Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны.Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржоми

самцхе-джавахети

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преступность в грузии, происшествия, боржоми, самцхе-джавахети, грузия, новости