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Убийство на курорте Боржоми: подробности от МВД Грузии
Убийство на курорте Боржоми: подробности от МВД Грузии
Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T14:20+0400
2023-07-08T14:20+0400
2023-07-08T14:20+0400
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу за убийство 23-летнего мужчины в парке курортного города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении МВД. Следствие установило, что задержанный 8 июля в Центральном парке города во время ссоры ранил 23-летнего мужчину, который позже скончался в клинике. Задержать обвиняемого удалось прямо на месте преступления. Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны.Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, происшествия, боржоми, самцхе-джавахети, грузия, новости
преступность в грузии, происшествия, боржоми, самцхе-джавахети, грузия, новости
Убийство на курорте Боржоми: подробности от МВД Грузии
Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу за убийство 23-летнего мужчины в парке курортного города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении МВД.
Следствие установило, что задержанный 8 июля в Центральном парке города во время ссоры ранил 23-летнего мужчину, который позже скончался в клинике.
Задержать обвиняемого удалось прямо на месте преступления. Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны.
Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.