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Задержания начались на акции против фестиваля "Прайд" – ТВ
Задержания начались на акции против фестиваля "Прайд" – ТВ
Задержанные открыто оскорбляли полицию и пытались напасть на журналистов, сообщают СМИ 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T14:59+0400
2023-07-08T14:59+0400
2023-07-08T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали несколько участников акции против проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула". Несколько сотен противников проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси собрались неподалеку от места проведения фестиваля и прорвали кордон полиции.По информации телеканала, задержанные открыто оскорбляли полицию и пытались напасть на журналистов. Представители полиции подтвердили задержания, но число задержанных не уточняется. В данный момент ситуация на месте остается напряженной. Противники фестиваля находятся прямо у территории проведения. Их и организаторов фестиваля разделяет кордон полиции.Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси завершит 8 июля "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество.За несколько часов до начала противники фестиваля от различных консервативных групп прошли шествием от памятника Важа Пшавела до территории озера Лиси. По словам организаторов, их целью является не допустить проведения фестиваля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лгбт, лгбт-сообщество, тбилиси, новости, грузия, происшествия
Задержания начались на акции против фестиваля "Прайд" – ТВ
14:59 08.07.2023 (обновлено: 15:11 08.07.2023)
Задержанные открыто оскорбляли полицию и пытались напасть на журналистов, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали несколько участников акции против проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула".
Несколько сотен противников проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси собрались неподалеку от места проведения фестиваля и прорвали кордон полиции.
По информации телеканала, задержанные открыто оскорбляли полицию и пытались напасть на журналистов. Представители полиции подтвердили задержания, но число задержанных не уточняется.
В данный момент ситуация на месте остается напряженной. Противники фестиваля находятся прямо у территории проведения. Их и организаторов фестиваля разделяет кордон полиции.
Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси завершит 8 июля "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество.
За несколько часов до начала противники фестиваля от различных консервативных групп прошли шествием от памятника Важа Пшавела до территории озера Лиси. По словам организаторов, их целью является не допустить проведения фестиваля.