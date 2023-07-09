https://sputnik-georgia.ru/20230709/dtp-v-vysokogornoy-svaneti--est-pogibshie-279385824.html

ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие

ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие

Из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T15:22+0400

2023-07-09T15:22+0400

2023-07-09T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате ДТП близ села Мулахи в Местиа, сообщает телеканал "Мтавари архи". По распространенной информации, автомобиль упал в реку. Тела погибших уже извлечены из воды. По предварительной информации, из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП. Тела погибших молодых людей доставили в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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