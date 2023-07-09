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ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие
ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие
Из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T15:22+0400
2023-07-09T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате ДТП близ села Мулахи в Местиа, сообщает телеканал "Мтавари архи". По распространенной информации, автомобиль упал в реку. Тела погибших уже извлечены из воды. По предварительной информации, из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП. Тела погибших молодых людей доставили в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, сванети, дтп
грузия, новости, происшествия, сванети, дтп

ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие

15:22 09.07.2023
© photo: Sputnik / StringerПолицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия
Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате ДТП близ села Мулахи в Местиа, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По распространенной информации, автомобиль упал в реку. Тела погибших уже извлечены из воды.
По предварительной информации, из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП.
Тела погибших молодых людей доставили в Тбилиси.
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