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ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие
ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие
Из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T15:22+0400
2023-07-09T15:22+0400
2023-07-09T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате ДТП близ села Мулахи в Местиа, сообщает телеканал "Мтавари архи". По распространенной информации, автомобиль упал в реку. Тела погибших уже извлечены из воды. По предварительной информации, из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП. Тела погибших молодых людей доставили в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
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грузия, новости, происшествия, сванети, дтп
грузия, новости, происшествия, сванети, дтп
ДТП в высокогорной Сванети – есть погибшие
Из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате ДТП близ села Мулахи в Местиа, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По распространенной информации, автомобиль упал в реку. Тела погибших уже извлечены из воды.
По предварительной информации, из-за непогоды на дороге была плохая видимость, что послужило вероятной причиной ДТП.
Тела погибших молодых людей доставили в Тбилиси.