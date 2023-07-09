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Германия планирует увеличить выработку электроэнергии от ВИЭ до 80%
Германия планирует увеличить выработку электроэнергии от ВИЭ до 80%
Германия хочет снизить зависимость от импорта дорогих источников энергии – газа, нефти и угля 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T11:36+0400
2023-07-09T11:36+0400
2023-07-09T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Германия к 2030 году планирует вырабатывать 80% электричества от возобновляемых источников, это позволит снизить стоимость энергии в стране, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Выступая в бундестаге в среду, он заявил, что Германия столкнулась с высоким уровнем инфляции, в том числе из-за увеличения цен на электроэнергию.По словам Шольца, ФРГ хочет снизить зависимость от импорта дорогих источников энергии – газа, нефти и угля.В 2022 году ФРГ, как и Европа в целом, испытывала серьезный энергетический кризис, во многом вызванный санкциями, введенными против России и постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация также осложняется параллельным выведением из эксплуатации атомных электростанций.Российский "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что выполняет все свои обязательства перед потребителями из ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, германия, энергетика, ветряная электростанция
в мире, новости, экономика, германия, энергетика, ветряная электростанция
Германия планирует увеличить выработку электроэнергии от ВИЭ до 80%
11:36 09.07.2023 (обновлено: 11:40 09.07.2023)
Германия хочет снизить зависимость от импорта дорогих источников энергии – газа, нефти и угля
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Германия к 2030 году планирует вырабатывать 80% электричества от возобновляемых источников, это позволит снизить стоимость энергии в стране, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Выступая в бундестаге в среду, он заявил, что Германия столкнулась с высоким уровнем инфляции, в том числе из-за увеличения цен на электроэнергию.
По словам Шольца, ФРГ хочет снизить зависимость от импорта дорогих источников энергии – газа, нефти и угля.
"В 2030 году Германия будет производить 80% электричества от возобновляемых источников энергии", – заявил канцлер.
В 2022 году ФРГ, как и Европа в целом, испытывала серьезный энергетический кризис, во многом вызванный санкциями, введенными против России и постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация также осложняется параллельным выведением из эксплуатации атомных электростанций.
Российский "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что выполняет все свои обязательства перед потребителями из ЕС.