https://sputnik-georgia.ru/20230709/germaniya-planiruet-uvelichit-vyrabotku-elektroenergii-ot-vie-do-80--279377415.html

Германия планирует увеличить выработку электроэнергии от ВИЭ до 80%

Германия планирует увеличить выработку электроэнергии от ВИЭ до 80%

Германия хочет снизить зависимость от импорта дорогих источников энергии – газа, нефти и угля 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T11:36+0400

2023-07-09T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Германия к 2030 году планирует вырабатывать 80% электричества от возобновляемых источников, это позволит снизить стоимость энергии в стране, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Выступая в бундестаге в среду, он заявил, что Германия столкнулась с высоким уровнем инфляции, в том числе из-за увеличения цен на электроэнергию.По словам Шольца, ФРГ хочет снизить зависимость от импорта дорогих источников энергии – газа, нефти и угля.В 2022 году ФРГ, как и Европа в целом, испытывала серьезный энергетический кризис, во многом вызванный санкциями, введенными против России и постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация также осложняется параллельным выведением из эксплуатации атомных электростанций.Российский "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что выполняет все свои обязательства перед потребителями из ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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