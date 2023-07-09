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Грузинские регбисты U-20 уступили Уэльсу в матче за пятое место на ЧМ в ЮАР
Грузинские регбисты U-20 уступили Уэльсу в матче за пятое место на ЧМ в ЮАР
В матче за седьмое место сборная Грузии сыграет с Новой Зеландией 14 июля 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T23:17+0400
2023-07-09T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби уступила команде Уэльса в матче за пятое место на чемпионате мира в ЮАР 21:40. Грузинские регбисты открыли счет на пятой минуте. Петре Хуцишвили точно исполнил штрафной – 3:0, а на 18 минуте он реализовал еще один штрафной и увеличил преимущество сборной Грузии – 6:0. Со второй половины первого тайма игроки Уэльса активизировались и стали проводить опасные атаки. На 35 минуте арбитр удалил Торнике Кахоидзе с поля на 10 минут, а соперник воспользовался численным преимуществом и реализовал попытку. До конца матча валлийцы успели реализовать еще две попытки, и в итоге матч завершился их победой – 40:21. Во втором полуфинальном матче сборная Австралии обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 46:35. В матче за седьмое место сборная Грузии сыграет с Новой Зеландией 14 июля. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, уэльс, новая зеландия, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, уэльс, новая зеландия, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби

Грузинские регбисты U-20 уступили Уэльсу в матче за пятое место на ЧМ в ЮАР

23:17 09.07.2023
© Georgian RugbyСборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20
Сборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20 - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
© Georgian Rugby
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В матче за седьмое место сборная Грузии сыграет с Новой Зеландией 14 июля
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби уступила команде Уэльса в матче за пятое место на чемпионате мира в ЮАР 21:40.
Грузинские регбисты открыли счет на пятой минуте. Петре Хуцишвили точно исполнил штрафной – 3:0, а на 18 минуте он реализовал еще один штрафной и увеличил преимущество сборной Грузии – 6:0.
Со второй половины первого тайма игроки Уэльса активизировались и стали проводить опасные атаки. На 35 минуте арбитр удалил Торнике Кахоидзе с поля на 10 минут, а соперник воспользовался численным преимуществом и реализовал попытку.
© Georgian RugbyСборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20
Сборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20 - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
Сборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20
© Georgian Rugby
До конца матча валлийцы успели реализовать еще две попытки, и в итоге матч завершился их победой – 40:21.
Во втором полуфинальном матче сборная Австралии обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 46:35.
В матче за седьмое место сборная Грузии сыграет с Новой Зеландией 14 июля.
© Georgian RugbyСборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20
Сборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20 - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
Сборные Грузии и Уэльса по регби на ЧМ U20
© Georgian Rugby
После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места.
Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.
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