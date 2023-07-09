https://sputnik-georgia.ru/20230709/gruzinskie-regbisty-u-20-ustupili-uelsu-v-matche-za-pyatoe-mesto-na-chm-v-yuar-279390939.html

Грузинские регбисты U-20 уступили Уэльсу в матче за пятое место на ЧМ в ЮАР

Грузинские регбисты U-20 уступили Уэльсу в матче за пятое место на ЧМ в ЮАР

В матче за седьмое место сборная Грузии сыграет с Новой Зеландией 14 июля 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T23:17+0400

2023-07-09T23:17+0400

2023-07-09T23:17+0400

спорт

грузия

новости

уэльс

новая зеландия

юар

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279390408_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ed6e247590c3c83d65d46b7dc9516d7.png

ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби уступила команде Уэльса в матче за пятое место на чемпионате мира в ЮАР 21:40. Грузинские регбисты открыли счет на пятой минуте. Петре Хуцишвили точно исполнил штрафной – 3:0, а на 18 минуте он реализовал еще один штрафной и увеличил преимущество сборной Грузии – 6:0. Со второй половины первого тайма игроки Уэльса активизировались и стали проводить опасные атаки. На 35 минуте арбитр удалил Торнике Кахоидзе с поля на 10 минут, а соперник воспользовался численным преимуществом и реализовал попытку. До конца матча валлийцы успели реализовать еще две попытки, и в итоге матч завершился их победой – 40:21. Во втором полуфинальном матче сборная Австралии обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 46:35. В матче за седьмое место сборная Грузии сыграет с Новой Зеландией 14 июля. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

уэльс

новая зеландия

юар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, уэльс, новая зеландия, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби