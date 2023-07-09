Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале в Греции
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале "Олимпос" в греческом городе Катерини 9 июля.
В этом году фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини в 21:00 по местному времени, отмечают организаторы.
"Ждем всех вас на незабываемом вечере грузинской хореографии и полифонии", – говорится на сайте ансамбля.
Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле этно.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.