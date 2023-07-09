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https://sputnik-georgia.ru/20230709/gruzinskiy-ansambl-erisioni-vystupit-na-muzykalnom-festivale-v-gretsii-279038860.html
Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале в Греции
Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале в Греции
Фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T10:32+0400
2023-07-09T10:32+0400
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культура
новости
грузия
ансамбль "эрисиони"
анонсы
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале "Олимпос" в греческом городе Катерини 9 июля. В этом году фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини в 21:00 по местному времени, отмечают организаторы.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле этно. Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;&gt;
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греция, культура, новости, грузия, ансамбль "эрисиони", анонсы
греция, культура, новости, грузия, ансамбль "эрисиони", анонсы

Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале в Греции

10:32 09.07.2023
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца Эрисиони - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
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Фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале "Олимпос" в греческом городе Катерини 9 июля.
В этом году фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини в 21:00 по местному времени, отмечают организаторы.

"Ждем всех вас на незабываемом вечере грузинской хореографии и полифонии", – говорится на сайте ансамбля.

Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле этно.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца Эрисиони - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца Эрисиони - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.
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