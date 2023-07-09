https://sputnik-georgia.ru/20230709/gruzinskiy-ansambl-erisioni-vystupit-na-muzykalnom-festivale-v-gretsii-279038860.html

Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале в Греции

Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале в Греции

Фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T10:32+0400

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греция

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грузия

ансамбль "эрисиони"

анонсы

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит на музыкальном фестивале "Олимпос" в греческом городе Катерини 9 июля. В этом году фестиваль "Олимпос" откроется впечатляющим выступлением "Эрисиони" в открытом амфитеатре Центрального парка Катерини в 21:00 по местному времени, отмечают организаторы.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле этно. Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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греция, культура, новости, грузия, ансамбль "эрисиони", анонсы