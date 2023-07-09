https://sputnik-georgia.ru/20230709/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii-za-god--novye-dannye--279332075.html
Как изменились цены в Грузии за год – новые данные
Как изменились цены в Грузии за год – новые данные
Годовая инфляция в июне 2023 года в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат" 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T21:01+0400
2023-07-09T21:01+0400
2023-07-09T21:01+0400
грузия
экономика
инфографика
сакстат
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Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.За год (июнь 2023 к июню 2022 года) цены выросли на гостиницы и рестораны (10,2%), и алкогольные напитки и табак (7,4%), а снизились на транспорт (-11,6%), здравоохранение (-6,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год не изменились.Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили считает, что снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой и шагами правительства в направлении макроэкономической политики и обеспечения конкуренции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, инфографика, сакстат, инфографика
грузия, экономика, инфографика, сакстат, инфографика
Как изменились цены в Грузии за год – новые данные
Годовая инфляция в июне 2023 года в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат"
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.
За год (июнь 2023 к июню 2022 года) цены выросли на гостиницы и рестораны (10,2%), и алкогольные напитки и табак (7,4%), а снизились на транспорт (-11,6%), здравоохранение (-6,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год не изменились.
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили считает, что снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой и шагами правительства в направлении макроэкономической политики и обеспечения конкуренции.