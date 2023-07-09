https://sputnik-georgia.ru/20230709/mototsiklist-razbilsya-nasmert-na-vostoke-gruzii-279389055.html

Мотоциклист разбился насмерть на востоке Грузии

Мотоциклист разбился насмерть на востоке Грузии

Молодой мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Opel 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T19:01+0400

2023-07-09T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Водитель мотоцикла погиб в результате дорожно-транспортного происшествия близ села Гомбори в Кахети, сообщают местные СМИ. Погибшему было около 30 лет. По словам очевидцев, молодой мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Opel. Мужчина скончался на месте. На место были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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