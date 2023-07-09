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https://sputnik-georgia.ru/20230709/mototsiklist-razbilsya-nasmert-na-vostoke-gruzii-279389055.html
Мотоциклист разбился насмерть на востоке Грузии
Мотоциклист разбился насмерть на востоке Грузии
Молодой мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Opel 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Водитель мотоцикла погиб в результате дорожно-транспортного происшествия близ села Гомбори в Кахети, сообщают местные СМИ. Погибшему было около 30 лет. По словам очевидцев, молодой мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Opel. Мужчина скончался на месте. На место были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, кахети, дтп
грузия, новости, происшествия, кахети, дтп

Мотоциклист разбился насмерть на востоке Грузии

19:01 09.07.2023
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Молодой мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Opel
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Водитель мотоцикла погиб в результате дорожно-транспортного происшествия близ села Гомбори в Кахети, сообщают местные СМИ.
Погибшему было около 30 лет. По словам очевидцев, молодой мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Opel.
Мужчина скончался на месте.
На место были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
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