https://sputnik-georgia.ru/20230709/perestrelka-na-vostoke-gruzii---est-ranenye-279390117.html

Перестрелка на востоке Грузии – есть раненые

Перестрелка на востоке Грузии – есть раненые

Перестрелке в воскресенье предшествовал конфликт между молодыми людьми 09.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Стрельба в селе Телиани Каспского муниципалитета – двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, перестрелке в воскресенье предшествовал конфликт между молодыми людьми. Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи. На месте работает полиция. Причины конфликта не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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