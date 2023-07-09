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Перестрелка на востоке Грузии – есть раненые
Перестрелка на востоке Грузии – есть раненые
Перестрелке в воскресенье предшествовал конфликт между молодыми людьми 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T22:33+0400
2023-07-09T22:33+0400
2023-07-09T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Стрельба в селе Телиани Каспского муниципалитета – двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, перестрелке в воскресенье предшествовал конфликт между молодыми людьми. Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи. На месте работает полиция. Причины конфликта не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Перестрелка на востоке Грузии – есть раненые
22:33 09.07.2023 (обновлено: 23:23 09.07.2023)
Перестрелке в воскресенье предшествовал конфликт между молодыми людьми
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Стрельба в селе Телиани Каспского муниципалитета – двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, перестрелке в воскресенье предшествовал конфликт между молодыми людьми. Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи.
На месте работает полиция. Причины конфликта не сообщаются.