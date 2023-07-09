https://sputnik-georgia.ru/20230709/politsiya-zaderzhala-neskolkikh-protivnikov-lgbt-festivalya-v-tbilisi-279389991.html

Полиция задержала нескольких противников ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

Полиция задержала нескольких противников ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

Двое мужчин были задержаны в административном порядке за "Неповиновение законному требованию полиции", а также "Мелкое хулиганство" 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. МВД Грузии задержали двух противников фестиваля Tbilisi Pride, которые участвовали в разгоне участников мероприятия в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула". Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами. Двое мужчин были задержаны в административном порядке за "Неповиновение законному требованию полиции", а также "Мелкое хулиганство". Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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