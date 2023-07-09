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https://sputnik-georgia.ru/20230709/politsiya-zaderzhala-neskolkikh-protivnikov-lgbt-festivalya-v-tbilisi-279389991.html
Полиция задержала нескольких противников ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси
Полиция задержала нескольких противников ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси
Двое мужчин были задержаны в административном порядке за "Неповиновение законному требованию полиции", а также "Мелкое хулиганство" 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T21:50+0400
2023-07-09T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. МВД Грузии задержали двух противников фестиваля Tbilisi Pride, которые участвовали в разгоне участников мероприятия в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула". Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами. Двое мужчин были задержаны в административном порядке за "Неповиновение законному требованию полиции", а также "Мелкое хулиганство". Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, лгбт-сообщество
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, лгбт-сообщество

Полиция задержала нескольких противников ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

21:50 09.07.2023 (обновлено: 22:35 09.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция противников ЛГБТ против фестиваля "Прайд" на озере Лиси
Акция противников ЛГБТ против фестиваля Прайд на озере Лиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Двое мужчин были задержаны в административном порядке за "Неповиновение законному требованию полиции", а также "Мелкое хулиганство"
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. МВД Грузии задержали двух противников фестиваля Tbilisi Pride, которые участвовали в разгоне участников мероприятия в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула".
Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами.
Двое мужчин были задержаны в административном порядке за "Неповиновение законному требованию полиции", а также "Мелкое хулиганство".
Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
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