https://sputnik-georgia.ru/20230709/prestupnost-v-gruzii-skolkikh-nakazali-279352363.html
Преступность в Грузии: скольких наказали?
Преступность в Грузии: скольких наказали?
Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T09:01+0400
2023-07-09T09:01+0400
2023-07-09T09:01+0400
преступность в грузии
сериал "игра престолов"
тбилиси
аджария
имерети
происшествия
новости
грузия
сакстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209168_0:133:1280:854_1920x0_80_0_0_2df6ec946d942a6f25424f77c5a32ba9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-мае 2023 года, составило 9 068 человек, из них 668 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (3 181). Далее идет Аджария (1 274), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 037). Из общего числа обвиняемых: Пострадавшими от различных преступлений в январе-мае были признаны 7 899 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 633 несовершеннолетних и 714 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
аджария
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209168_227:129:1193:854_1920x0_80_0_0_fe0ecfafe6c196099aa144b83b9cd95a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, сериал "игра престолов", тбилиси, аджария, имерети, происшествия, новости, грузия, сакстат
преступность в грузии, сериал "игра престолов", тбилиси, аджария, имерети, происшествия, новости, грузия, сакстат
Преступность в Грузии: скольких наказали?
Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-мае 2023 года, составило 9 068 человек, из них 668 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (3 181). Далее идет Аджария (1 274), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 037).
Из общего числа обвиняемых:
49 предъявлены обвинения в убийстве,
1 108 – в семейном насилии,
91 – в нанесении тяжких повреждений,
35 – в половом акте с лицом младше 16 лет,
1 387 – в преступлениях, связанных с наркотиками,
103 – за служебные преступления.
Пострадавшими от различных преступлений в январе-мае были признаны 7 899 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 633 несовершеннолетних и 714 пенсионеров.
Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.