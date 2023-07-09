https://sputnik-georgia.ru/20230709/prestupnost-v-gruzii-skolkikh-nakazali-279352363.html

Преступность в Грузии: скольких наказали?

Преступность в Грузии: скольких наказали?

Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T09:01+0400

2023-07-09T09:01+0400

2023-07-09T09:01+0400

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-мае 2023 года, составило 9 068 человек, из них 668 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (3 181). Далее идет Аджария (1 274), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 037). Из общего числа обвиняемых: Пострадавшими от различных преступлений в январе-мае были признаны 7 899 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 633 несовершеннолетних и 714 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, сериал "игра престолов", тбилиси, аджария, имерети, происшествия, новости, грузия, сакстат