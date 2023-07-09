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https://sputnik-georgia.ru/20230709/protivniki-lgbt-sorvali-v-tbilisi-provedenie-festivalya-prayd---foto-279384774.html
Противники ЛГБТ сорвали в Тбилиси проведение фестиваля "Прайд" – фото
Противники ЛГБТ сорвали в Тбилиси проведение фестиваля "Прайд" – фото
Фестиваль "Прайд" должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси. Но он оказался сорван, так как сотни противников фестиваля собрались неподалеку и даже... 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T14:37+0400
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Из-за крупной акции протеста, полиция эвакуировала гостей и участников фестиваля "Прайд" с территории у озера Лиси. МВД Грузии заявило, что было сделано все для обеспечения безопасности людей.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, лгбт, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, лгбт, фото

Противники ЛГБТ сорвали в Тбилиси проведение фестиваля "Прайд" – фото

14:37 09.07.2023 (обновлено: 15:08 09.07.2023)
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Фестиваль "Прайд" должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси. Но он оказался сорван, так как сотни противников фестиваля собрались неподалеку и даже прорвали один из полицейских кордонов
Из-за крупной акции протеста, полиция эвакуировала гостей и участников фестиваля "Прайд" с территории у озера Лиси. МВД Грузии заявило, что было сделано все для обеспечения безопасности людей.
© photo: Sputnik / Stringer

Сотни противников фестиваля "Прайд" шествием прошли до озера Лиси.

Сотни противников фестиваля &quot;Прайд&quot; шествием прошли до озера Лиси. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сотни противников фестиваля "Прайд" шествием прошли до озера Лиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Сбор участников состоялся у памятника Важа Пшавела. Оттуда они двинулись к месту проведения фестиваля "Прайд".

Сбор участников состоялся у памятника Важа Пшавела. Оттуда они двинулись к месту проведения фестиваля &quot;Прайд&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сбор участников состоялся у памятника Важа Пшавела. Оттуда они двинулись к месту проведения фестиваля "Прайд".

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии не первый раз проходят крупные акции протеста против ЛГБТ.

В Грузии не первый раз проходят крупные акции протеста против ЛГБТ. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии не первый раз проходят крупные акции протеста против ЛГБТ.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие участники таких акций настроены радикально.

Многие участники таких акций настроены радикально. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Многие участники таких акций настроены радикально.

© photo: Sputnik / Stringer

На этот раз полиция, несмотря на огромное количество своих сотрудников, обеспечивавших безопасность территории фестиваля, не смогла сдержать протестующих.

На этот раз полиция, несмотря на огромное количество своих сотрудников, обеспечивавших безопасность территории фестиваля, не смогла сдержать протестующих. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

На этот раз полиция, несмотря на огромное количество своих сотрудников, обеспечивавших безопасность территории фестиваля, не смогла сдержать протестующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протеста вначале шли к озеру Лиси большой колонной.

Участники акции протеста вначале шли к озеру Лиси большой колонной. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протеста вначале шли к озеру Лиси большой колонной.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако затем, видя впереди полицейские заслоны, участники акции разделились на группы, которые пошли в обход.

Однако затем, видя впереди полицейские заслоны, участники акции разделились на группы, которые пошли в обход. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Однако затем, видя впереди полицейские заслоны, участники акции разделились на группы, которые пошли в обход.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующих смогла прорвать один из нескольких полицейских кордонов.

Часть протестующих смогла прорвать один из нескольких полицейских кордонов. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующих смогла прорвать один из нескольких полицейских кордонов.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие даже добрались до места, где проходила часть фестиваля.

Протестующие даже добрались до места, где проходила часть фестиваля. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие даже добрались до места, где проходила часть фестиваля.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции стали жечь символику ЛГБТ.

Участники акции стали жечь символику ЛГБТ. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции стали жечь символику ЛГБТ.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из протестующих залезли на деревья и снимали оттуда антрибутику фестиваля.

Некоторые из протестующих залезли на деревья и снимали оттуда антрибутику фестиваля. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из протестующих залезли на деревья и снимали оттуда антрибутику фестиваля.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.

Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.

© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.

Организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.

© photo: Sputnik / Stringer

В МВД главной причиной срыва фестиваля назвали сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.

В МВД главной причиной срыва фестиваля назвали сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

В МВД главной причиной срыва фестиваля назвали сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Много лет мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытые мероприятия сопровождаются контракциями и стычками.

Много лет мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытые мероприятия сопровождаются контракциями и стычками. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Много лет мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытые мероприятия сопровождаются контракциями и стычками.

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