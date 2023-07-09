Противники ЛГБТ сорвали в Тбилиси проведение фестиваля "Прайд" – фото
Сотни противников фестиваля "Прайд" шествием прошли до озера Лиси.
Сотни противников фестиваля "Прайд" шествием прошли до озера Лиси.
Сбор участников состоялся у памятника Важа Пшавела. Оттуда они двинулись к месту проведения фестиваля "Прайд".
Сбор участников состоялся у памятника Важа Пшавела. Оттуда они двинулись к месту проведения фестиваля "Прайд".
В Грузии не первый раз проходят крупные акции протеста против ЛГБТ.
В Грузии не первый раз проходят крупные акции протеста против ЛГБТ.
Многие участники таких акций настроены радикально.
Многие участники таких акций настроены радикально.
На этот раз полиция, несмотря на огромное количество своих сотрудников, обеспечивавших безопасность территории фестиваля, не смогла сдержать протестующих.
На этот раз полиция, несмотря на огромное количество своих сотрудников, обеспечивавших безопасность территории фестиваля, не смогла сдержать протестующих.
Участники акции протеста вначале шли к озеру Лиси большой колонной.
Участники акции протеста вначале шли к озеру Лиси большой колонной.
Однако затем, видя впереди полицейские заслоны, участники акции разделились на группы, которые пошли в обход.
Однако затем, видя впереди полицейские заслоны, участники акции разделились на группы, которые пошли в обход.
Часть протестующих смогла прорвать один из нескольких полицейских кордонов.
Часть протестующих смогла прорвать один из нескольких полицейских кордонов.
Протестующие даже добрались до места, где проходила часть фестиваля.
Протестующие даже добрались до места, где проходила часть фестиваля.
Участники акции стали жечь символику ЛГБТ.
Участники акции стали жечь символику ЛГБТ.
Некоторые из протестующих залезли на деревья и снимали оттуда антрибутику фестиваля.
Некоторые из протестующих залезли на деревья и снимали оттуда антрибутику фестиваля.
Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.
Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.
Организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.
Организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.
В МВД главной причиной срыва фестиваля назвали сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
В МВД главной причиной срыва фестиваля назвали сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
Много лет мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытые мероприятия сопровождаются контракциями и стычками.
Много лет мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытые мероприятия сопровождаются контракциями и стычками.