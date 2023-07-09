https://sputnik-georgia.ru/20230709/protivniki-lgbt-sorvali-v-tbilisi-provedenie-festivalya-prayd---foto-279384774.html

Противники ЛГБТ сорвали в Тбилиси проведение фестиваля "Прайд" – фото

Противники ЛГБТ сорвали в Тбилиси проведение фестиваля "Прайд" – фото

Фестиваль "Прайд" должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси. Но он оказался сорван, так как сотни противников фестиваля собрались неподалеку и даже... 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T14:37+0400

2023-07-09T14:37+0400

2023-07-09T15:08+0400

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Из-за крупной акции протеста, полиция эвакуировала гостей и участников фестиваля "Прайд" с территории у озера Лиси. МВД Грузии заявило, что было сделано все для обеспечения безопасности людей.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, лгбт, фото