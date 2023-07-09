https://sputnik-georgia.ru/20230709/sobstvennuyu-operatsionnuyu-sistemu-dlya-kompyuterov-vypustil-kitay-279378323.html

Собственную операционную систему для компьютеров выпустил Китай

Собственную операционную систему для компьютеров выпустил Китай

Операционную систему OpenKylin планируется использовать в том числе в космической программе КНР 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Китай выпустил первую собственную операционную систему OpenKylin с открытым исходным кодом для настольных компьютеров, сообщает Reuters.Вышедшая и основанная на существующей операционной системе Linux китайская версия ОС была создана группой разработчиков. Ее планируется использовать в космической программе КНР, а также в финансовой и энергетической сферах.По данным агентства, в настоящее время еще более десятка китайских разработчиков трудятся над созданием ОС, которые могли бы заменить Windows и MacOS.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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