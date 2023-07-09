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Собственную операционную систему для компьютеров выпустил Китай
Собственную операционную систему для компьютеров выпустил Китай
Операционную систему OpenKylin планируется использовать в том числе в космической программе КНР 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T13:15+0400
2023-07-09T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Китай выпустил первую собственную операционную систему OpenKylin с открытым исходным кодом для настольных компьютеров, сообщает Reuters.Вышедшая и основанная на существующей операционной системе Linux китайская версия ОС была создана группой разработчиков. Ее планируется использовать в космической программе КНР, а также в финансовой и энергетической сферах.По данным агентства, в настоящее время еще более десятка китайских разработчиков трудятся над созданием ОС, которые могли бы заменить Windows и MacOS.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, китай
в мире, новости, общество, китай
Собственную операционную систему для компьютеров выпустил Китай
Операционную систему OpenKylin планируется использовать в том числе в космической программе КНР
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Китай выпустил первую собственную операционную систему OpenKylin с открытым исходным кодом для настольных компьютеров, сообщает Reuters.
Вышедшая и основанная на существующей операционной системе Linux китайская версия ОС была создана группой разработчиков. Ее планируется использовать в космической программе КНР, а также в финансовой и энергетической сферах.
Китайский рынок операционных систем в прошлом году оценивался в 15,5 миллиарда юаней (около 2,1 миллиарда долларов – Sputnik). В последние годы разработка ОС, независимой от технологий США, стала важной целью IT-отрасли страны, и многие компании внесли вклад в создание OpenKylin.
По данным агентства, в настоящее время еще более десятка китайских разработчиков трудятся над созданием ОС, которые могли бы заменить Windows и MacOS.