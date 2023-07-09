https://sputnik-georgia.ru/20230709/uchastniki-mezhdunarodnogo-foruma-delovogo-turizma-znakomyatsya-s-gruziey-279387558.html
Участники международного форума делового туризма знакомятся с Грузией
Участники международного форума делового туризма знакомятся с Грузией
Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций и конгрессов 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T16:31+0400
2023-07-09T16:31+0400
2023-07-09T16:37+0400
грузия
новости
туризм
национальная администрация туризма грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279387015_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_75254f6fb4a8fe52a57b506b1bddb14c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела информационный тур для участников международного форума m&i в сфере делового туризма, сообщает пресс-служба агентства. В рамках инфо-тура "Открой Грузию" представители 60 международных торговых компаний, участвующих в форуме, посетили Тбилиси, Уплисцихе, Боржоми, Мцхета, Цинандали, Кварели и Лопоту. Участники тура приняли участие в сплаве по рекам Самцхе-Джавахети, а в Кахетии посетили винные погреба, где прошла дегустация вин. Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций, форумов и конгрессов. Организатором масштабного форума в сфере делового туризма выступает Конгресс-выставочное бюро Национальной администрации туризма, которое ежегодно участвует в мероприятиях, организуемых форумами m&i в различных странах Европы. На форумах представлены представители ведущих мировых конгресс-бюро, эксперты в данной области, туристические компании, представители организаций, работающих в сфере делового туризма, и организаторы мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279387015_38:0:1858:1365_1920x0_80_0_0_6b64030fb01c4e1d282741862c5074b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, национальная администрация туризма грузии
грузия, новости, туризм, национальная администрация туризма грузии
Участники международного форума делового туризма знакомятся с Грузией
16:31 09.07.2023 (обновлено: 16:37 09.07.2023)
Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций и конгрессов
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела информационный тур для участников международного форума m&i в сфере делового туризма, сообщает пресс-служба агентства.
В рамках инфо-тура "Открой Грузию" представители 60 международных торговых компаний, участвующих в форуме, посетили Тбилиси, Уплисцихе, Боржоми, Мцхета, Цинандали, Кварели и Лопоту.
Участники тура приняли участие в сплаве по рекам Самцхе-Джавахети, а в Кахетии посетили винные погреба, где прошла дегустация вин.
"Грузия – безопасная и зеленая страна, которая может многое предложить как французам, так и остальной Европе. Деловой туризм – это продолжение туристической деятельности, за первой поездкой следуют групповые туры, деловые встречи, это бизнес, связанный с гостиничными сетями, заведениями общественного питания, авиацией, которая развивается в вашей стране", – сказал один из участников форума Даниэль Версаче.
Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций, форумов и конгрессов.
Организатором масштабного форума в сфере делового туризма выступает Конгресс-выставочное бюро Национальной администрации туризма, которое ежегодно участвует в мероприятиях, организуемых форумами m&i в различных странах Европы.
На форумах представлены представители ведущих мировых конгресс-бюро, эксперты в данной области, туристические компании, представители организаций, работающих в сфере делового туризма, и организаторы мероприятий.