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Участники международного форума делового туризма знакомятся с Грузией

Участники международного форума делового туризма знакомятся с Грузией

Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций и конгрессов 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T16:31+0400

2023-07-09T16:31+0400

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грузия

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела информационный тур для участников международного форума m&i в сфере делового туризма, сообщает пресс-служба агентства. В рамках инфо-тура "Открой Грузию" представители 60 международных торговых компаний, участвующих в форуме, посетили Тбилиси, Уплисцихе, Боржоми, Мцхета, Цинандали, Кварели и Лопоту. Участники тура приняли участие в сплаве по рекам Самцхе-Джавахети, а в Кахетии посетили винные погреба, где прошла дегустация вин. Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций, форумов и конгрессов. Организатором масштабного форума в сфере делового туризма выступает Конгресс-выставочное бюро Национальной администрации туризма, которое ежегодно участвует в мероприятиях, организуемых форумами m&i в различных странах Европы. На форумах представлены представители ведущих мировых конгресс-бюро, эксперты в данной области, туристические компании, представители организаций, работающих в сфере делового туризма, и организаторы мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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