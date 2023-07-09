https://sputnik-georgia.ru/20230709/unichtozhenie-simvoliki-lgbt-protestuyuschimi-v-stolitse-gruzii---video-279365210.html

Уничтожение символики ЛГБТ протестующими в столице Грузии - видео

Уничтожение символики ЛГБТ протестующими в столице Грузии - видео

Смотрите в видео кадры очевидца, который снял, как протестующие против проведения фестиваля "Прайд" близ озера Лиси уничтожали символику ЛГБТ. 09.07.2023, Sputnik Грузия

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Фестиваль "Прайд", который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников ЛГБТ прорвали один из кордонов полиции. После этого руководство полиции, исходя из соображений безопасности, приняло решение об эвакуации организаторов и участников фестиваля с места его проведения. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.

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