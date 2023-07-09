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Уничтожение символики ЛГБТ протестующими в столице Грузии - видео
Уничтожение символики ЛГБТ протестующими в столице Грузии - видео
Смотрите в видео кадры очевидца, который снял, как протестующие против проведения фестиваля "Прайд" близ озера Лиси уничтожали символику ЛГБТ. 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T01:09+0400
2023-07-09T01:09+0400
2023-07-09T01:09+0400
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Фестиваль "Прайд", который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников ЛГБТ прорвали один из кордонов полиции. После этого руководство полиции, исходя из соображений безопасности, приняло решение об эвакуации организаторов и участников фестиваля с места его проведения. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции, акции протеста, лгбт, общество, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции, акции протеста, лгбт, общество, видео
Уничтожение символики ЛГБТ протестующими в столице Грузии - видео
Смотрите в видео кадры очевидца, который снял, как протестующие против проведения фестиваля "Прайд" близ озера Лиси уничтожали символику ЛГБТ.
Фестиваль "Прайд", который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников ЛГБТ прорвали один из кордонов полиции.
После этого руководство полиции, исходя из соображений безопасности, приняло решение об эвакуации организаторов и участников фестиваля с места его проведения.
Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.