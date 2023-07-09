https://sputnik-georgia.ru/20230709/vremya-ch-kassetnye-boepripasy-ssha-udar-po-obektam-vsu-vo-lvove-i-novoe-oruzhie-rossii-279376761.html

Время Ч: кассетные боеприпасы США, удар по объектам ВСУ во Львове и новое оружие России

Время Ч: кассетные боеприпасы США, удар по объектам ВСУ во Львове и новое оружие России

Поставка американцами кассетных боеприпасов Киеву – это повышение ставок, которое, однако, не сможет повлиять на ход боевых действий 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T13:33+0400

2023-07-09T13:33+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Как Россия может ответить на применение американских кассетных боеприпасов? Какие военные объекты удалось уничтожить российскими высокоточными ракетами во Львове и почему Украина не хочет показывать кадры с места удара? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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