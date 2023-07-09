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Время Ч: кассетные боеприпасы США, удар по объектам ВСУ во Львове и новое оружие России
Время Ч: кассетные боеприпасы США, удар по объектам ВСУ во Львове и новое оружие России
Поставка американцами кассетных боеприпасов Киеву – это повышение ставок, которое, однако, не сможет повлиять на ход боевых действий 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T13:33+0400
2023-07-09T13:33+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Как Россия может ответить на применение американских кассетных боеприпасов? Какие военные объекты удалось уничтожить российскими высокоточными ракетами во Львове и почему Украина не хочет показывать кадры с места удара? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, сша, украина, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, сша, украина, видео
Время Ч: кассетные боеприпасы США, удар по объектам ВСУ во Львове и новое оружие России
13:33 09.07.2023 (обновлено: 13:57 09.07.2023)
Поставка американцами кассетных боеприпасов Киеву – это повышение ставок, которое, однако, не сможет повлиять на ход боевых действий
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Как Россия может ответить на применение американских кассетных боеприпасов? Какие военные объекты удалось уничтожить российскими высокоточными ракетами во Львове и почему Украина не хочет показывать кадры с места удара?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".