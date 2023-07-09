https://sputnik-georgia.ru/20230709/za-popytku-nezakonno-peresech-granitsu-mezhdu-gruziey-i-turtsiey-zaderzhany-inostrantsy-279384587.html
За попытку незаконно пересечь границу между Грузией и Турцией задержаны иностранцы
За попытку незаконно пересечь границу между Грузией и Турцией задержаны иностранцы
Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T14:07+0400
2023-07-09T14:07+0400
2023-07-09T15:04+0400
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новости
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грузино-турецкая граница
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Сотрудники погранполиции Грузии задержали трех человек, которые незаконно пытались пересечь грузино-турецкую границу, сообщает пресс-служба ведомства. Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Следствие установило, что 46-летний гражданин Турции, минуя паспортный контроль, пытался незаконно перевести из Грузии в Турцию в тайнике, устроенном в своем грузовом автомобиле, гражданина Узбекистана и гражданина Турции. Мигрантам 29 и 35 лет. Следствие ведется по статьям "Попытка незаконной перевозки мигрантов через Государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Попытка незаконного пересечения госграницы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузино-турецкая граница
За попытку незаконно пересечь границу между Грузией и Турцией задержаны иностранцы
14:07 09.07.2023 (обновлено: 15:04 09.07.2023)
Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Сотрудники погранполиции Грузии задержали трех человек, которые незаконно пытались пересечь грузино-турецкую границу, сообщает пресс-служба ведомства.
Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Следствие установило, что 46-летний гражданин Турции, минуя паспортный контроль, пытался незаконно перевести из Грузии в Турцию в тайнике, устроенном в своем грузовом автомобиле, гражданина Узбекистана и гражданина Турции. Мигрантам 29 и 35 лет.
Следствие ведется по статьям "Попытка незаконной перевозки мигрантов через Государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Попытка незаконного пересечения госграницы".