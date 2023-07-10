https://sputnik-georgia.ru/20230710/balneologicheskie-kurorty-gruzii-lechebnye-vody-i-vozdukh-279339610.html

Бальнеологические курорты Грузии: лечебные воды и воздух

Бальнеологические курорты Грузии: лечебные воды и воздух

Список курортов для тех, кто хочет отдохнуть, укрепить здоровье и насладиться природой и историческими достопримечательностями в Грузии 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T19:31+0400

2023-07-10T19:31+0400

2023-07-10T20:13+0400

туризм

грузия

общество

боржоми

цхалтубо

саирме

сурами

абастумани

нуниси

уцера

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузия издавна славится курортами – бальнеологическими, горноклиматическими и лечебно-грязевыми, предназначенными как для лечения разных заболеваний, так и профилактики. Мягкий климат, чистый воздух, благотворно влияющий на здоровье, живописные пейзажи, хвойные леса, огромное количество источников с лечебной водой и изобилие солнечных дней – основные факторы, привлекающие туристов в Грузию. Бальнеологические курорты Создавать курорты в Грузии начали еще в первой половине XIX века, хотя жители страны с древних времен лечились минеральными водами от различных заболеваний и укрепляли организм чистым горным воздухом. Приехав в Грузию можно не только подлечиться и отдохнуть на бальнеологических курортах страны, где чистый воздух и более двух тысяч источников лечебной воды, но и ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях. Курорт ЦхалтубоЦхалтубо – всемирно известный бальнеологический курорт, расположенный на высоте 100-120 метров над уровнем моря, в 14 километрах от одного из крупнейших городов страны Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия).Цхалтубо, известный еще в VII-IX веках, пользовался большой популярностью как лечебный курорт уже с XII-XIII веков. Топ-10 причин посетить регион Имерети>>Здравница прославилась своими терморадоновыми минеральными водными процедурами – теплая (35 градусов), легкая, чистая и не пахнущая вода течет прямо из источников в ванны.Физические и химические свойства лечебной воды в Цхалтубо делают ее уникальной. Она лечит заболевания конечностей, периферийную нервную систему, нарушения обмена веществ, эндокринологические, кожные и гинекологические заболевания. В свое время здравницу периодически посещал вождь советского народа Иосиф Сталин для лечения и отдыха. Достопримечательности Грузии - пещера Прометея>>Направляющихся в Цхалтубо туристов ждет много всего интересного неподалеку от здравницы. В 6,2 километра от курорта находится самая крупная пещера в Грузии – Пещера Прометея, с ее необычными по форме сталактитами и сталагмитами. Чуть дальше, в 17 километрах от Цхалтубо, расположен природный заповедник Сатаплия. Там на известняковой скале сохранились следы динозавров. Приметно в 40 километрах от Цхалтубо можно отправиться в удивительное путешествие по подвесной тропе над пропастью через каньон Окаце. Этот каньон входит в число самых популярных природных достопримечательностей Грузии. Там же неподалеку, в 45 километрах от Цхалтубо, можно насладиться видами каскадного водопада Кинчха высотой в 100 метров. Любители исторических памятников смогут посетить монастырские комплексы Гелати (в 24 км от Цхалтубо), основанный царем Давидом Строителем, и Моцамета (20 км), руины Гегутского дворца (24 км) царицы Тамары и храм Баграти (15 км).Курорт БоржомиЗнаменитый бальнеологический и климатический курорт Боржоми расположен в ущелье величественных гор и хвойных лесов на высоте более 800 метров над уровнем моря в регионе Самцхе-Джавахети (Восточная Грузия). Здравница приобрела всемирную известность благодаря источникам с уникальной лечебной водой, которым две тысячи лет. Об этом свидетельствуют каменные ванны, датируемые началом I тысячелетия нашей эры, найденные в ходе археологических раскопок в начале XX века. Минеральная вода вулканического происхождения лечит болезни желудочно-кишечного тракта, желчных путей, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания, а также некоторые неврологические и гинекологические заболевания. В городе-курорте Боржоми находится лечебно-оздоровительный комплекс "Ликани", где до октябрьской революции 1917 года по рекомендации придворных врачей лечились члены императорской семьи, великие князья и придворные. Здесь можно посмотреть дворец Романовых – виллу в мавританском стиле построили для великого князя Николая Михайловича в 1892-1895 годах. Топ-10 причин посетить регион Самцхе-ДжавахетиВ советское время во дворце Романовых часто отдыхали первые лица, в том числе и Иосиф Сталин. А после объявления Грузией независимости дворец стал летней резиденцией президента страны. В самом Боржоми можно посмотреть дом Мирзы-Ризы-хана или "Фируза". Это необычное по своему стилю здание построили по инициативе иранского консула и генерала Мирзы-Ризы-хана в 1892 году. Также можно посетить Центральный парк и краеведческий музей, покататься на канатке, протянутой над живописным ущельем, а также погулять в Боржоми-Харагаульском национальном парке (около 2 км от города), который считается одним из крупнейших в Европе природоохранных парков. В 10 километрах от Боржоми находится Зеленый монастырь, а примерно в 30 километрах – крепость Ацкури, построенная в IX веке.Отдыхающие в Боржоми также могут отправиться на экскурсию в крепость Рабат в городе Ахалцихе (в 50 км от Боржоми). Чуть дальше находятся одна из самых древних и хорошо сохранившихся крепостей грузинского средневековья Хертвиси (92 км) и монастырский комплекс Вардзия XII-XIII веков (108 км).Курорт СаирмеСаирме – это климатический и бальнеологический курорт. Расположен он у слияния нескольких горных рек в 55 километрах от города Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия) на высоте около 950 метров над уровнем моря.Необычное местоположение здравницы, буквально утопающей в хвойных и лиственных лесах, лечебные минеральные воды, чистый воздух и изумительные пейзажи манят сюда туристов из разных уголков мира. "Саирме" переводиться с грузинского как "оленье место". Местность названа так неслучайно – сюда зимой приходили на водопой стада оленей. При царской власти Саирме принадлежал роду Эристави.Бальнеологический курорт богат лечебными, минеральными и термическими водами четырех видов, содержащих кальций, магний, натрий и железо. Ими лечат болезни пищеварения и нарушения обмена веществ, а также ускоряют процесс восстановления организма после тяжелых переломов, травм и операций. Лечебные воды Саирме благоприятно влияют на работу кровеносных сосудов. Их успешно применяют и в профилактических целях. Курорт Саирме. Достопримечательности Грузии>>В 1932 году, после полного изучения лечебных свойств местных минеральных вод, Саирме признали курортом урологического профиля.Отдыхая в Саирме можно отправиться в родной город Владимира Маяковского – в городок Багдати, который находится примерно в 27 километрах от здравницы. Багдати находится дом-музей русского поэта, где он родился и провел первые годы жизни. Недалеко от музея находятся руины крепости Тхмели, которую построили в 1703 году. Стоит также поехать на экскурсию в один из крупнейших городов Грузии Кутаиси и посмотреть природные и исторические памятники в его окрестностях.Курорт НабеглавиБальнеологический курорт Набеглави расположен в Чохатаурском районе (регион Гурия, Западная Грузия) на берегу реки Губазеули, на высоте 500 метров над уровнем моря. Здравница знаменита уникальными минеральными источниками, которые богаты натуральной углекисло-гидрокарбонатной натриевой водой. Благодаря высокому содержанию минералов, вода на бальнеологическом курорте обладает как лечебными и профилактическими свойствами, так и приятным вкусом. Воду "Набеглави" пьют, а также принимают ванны. Ею лечат заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, печени и суставов. Первый источник в этих местах обнаружили в 1905 году. По преданию, местное население обратило внимание на эту воду благодаря буйволам, которые собирались у источника. Вскоре воду в источниках исследовали специалисты и присвоили местности официально статус бальнеологического курорта. Топ-10 причин посетить регион Гурия>>Отдыхающие на курорте Набеглави могут отправиться на черноморском побережье в курортный поселок Шекветили, прославившийся своим магнитным песком. Есть мнение, что этот песок обладает полезными свойствами: способствует лечению сердечно-сосудистых заболеваний, болезней скелетно-мышечного аппарата, функциональных нарушений нервной системы.В Шекветили, который находится в 80 километрах от Набеглави, можно не только подлечиться, поплавать, позагорать и подышать морским воздухом, но и посетить Дендрологический парк с его уникальной и разнообразной коллекцией растений. Там же в эвкалиптовой роще расположен Парк музыкантов. По парку рассеяны скульптуры знаменитых музыкантов – Элвиса Пресли, квартета Битлз, Уитни Хьюстон, Лучано Паваротти и многих других. Примерно в 30 километрах от поселка Набеглави находится знаменитый высокогорный курорт Бахмаро. Он расположен между темнохвойными лесами и альпийскими лугами на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.В Бах­маро уникальный микроклимат. Чистый горный воздух сочетается с морским. Курорт УцераГорный курорт с бальнеологическим центром Уцера расположен в регионе Рача (Западная Грузия), который называют грузинской Швейцарией. Окруженный хвойными и смешанными лесами курорт славится лечебным воздухом. Здравница находится на высоте более 1,1 тысячи метров над уровнем моря, в 12 километрах от города Они. Название бальнеологического курорта связано с именем великой грузинской царицы Тамары. Однажды посетив эту местность со своей свитой, царица воскликнула: "Какая неописуемая здесь красота!" В результате за этим местом закрепилось слово "аугцерели" (неописуемая – по-русски), претерпевшее фонетические изменения. В Уцера 28 видов природной минеральной воды, предназначенной для питья и принятия ванн. Целебную воду назначают для лечения различных заболеваний.Одну из этих вод – "Гверити" – обнаружили в конце XIX века братья Гамкрелидзе на территории своего имения. Одному из братьев она помогла избавиться от острых болей в желудке. Интересен курорт и с культурно-исторической точки зрения. В Уцера и в окрестностях можно посмотреть руины средневековых церквей и крепости. В 16 километрах от бальнеологического курорта, на высоте 1 520 метров над уровнем моря находится курорт Шови, окруженный со всех сторон хребтами и пиками Большого Кавказа. Шови славится своим лечебным воздухом и минеральными водами. Из Уцера можно отправиться на Шаорское водохранилище, которое расположено в 60 километрах от бальнеологического курорта. А по дороге можно заехать в село Никорцминда, где находится храм Святого Николая, построенный в 1010-1014 годах. Оказавшись в "грузинской Швейцарии", просто необходимо посмотреть монумент "Хванчкаре" – грузинскому вину, известному во всем мире. Памятник находится в городе Амбрулаури, в 40 километрах от бальнеологического курорта. Курорт СурамиСурами – это небольшой поселок у подножья Лихского хребта (Шида Картли, Восточная Грузия), знаменитый своими лечебными водами и воздухом. О Сурами как о климатическом и бальнеотерапевтическом курорте известно с 1801 года. С начала XIX века началось стремительное развитие поселка – открывали консервные и винные заводы, добывали слабосероводородные минеральные воды и строили санатории. Минеральными водами бальнеологического курорта принимают ванны для лечения заболеваний позвоночника, суставов, периферической и центральной нервной системы. Сурамский сосновый лес и умерено-континентальный климат делают воздух в этой местности целебным. Он помогает лечить бронхолегочную систему. Главная достопримечательность – знаменитая Сурамская крепость, построенная в начале эпохи феодализма, примерно в XII веке. Именно об этой крепости снял фильм "Легенда о Сурамской крепости" в 1984 году один из выдающихся кинорежиссеров ХХ века Серго Параджанов. В Сурами есть церковь Святого Георгия XVII века и дом-музей известной украинской писательницы Леси Украинки, которая последние годы жизни провела в этом живописном поселке. Из Сурами можно отправиться в Боржоми, который находится в 37 километрах от бальнеологического курорта и посмотреть исторические памятники в его окрестностях, а также другие достопримечательности региона Самцхе-Джаварети. Курорт НунисиБальнеологический курорт Нуниси расположен в северо-восточной части Боржоми-Харагаульского национального парка, среди смешанных лесов (регион Имерети, Западная Грузия). Он известен своей уникальной лечебной водой и чистейшим воздухом. У этой воды нет аналога в мире. Она отличается высокой щелочной реакцией, благодаря чему она эффективно лечат многие заболевания, в том числе экзему, псориаз, дерматит, нейродермит, хроническую крапивницу и аллергию. Эффективна вода Нуниси и в качестве косметического средства. Она улучшает качество кожи и волос. Нуниси, который находится на высоте 800-900 метров над уровнем моря, отличается также уникальным микроклиматом с высоким содержанием кислорода. Он помогает лечить заболевания легких. По одной из легенд, целебные свойства воды в Нуниси открыл легендарный грузинский царь Давид Строитель (1089-1125). Возвращаясь с битвы домой, царь со своим войском остановился в местечке Нуниси. Когда израненные и уставшие кони с язвами выпили воду и окунулись в нее, их кожа практически полностью очистилась. Из достопримечательностей в Нуниси – церковь XII века, которую, как говорят местные жители, построили по распоряжению Давида Строителя. Отдыхающие на курорте Нуниси также могут посмотреть замок легендарной царицы Тамары, внучки царя Давида Строителя, который расположен в Боржоми-Харагаульском национальном парке. В 25 километрах от Нуниси находится курортный поселок Сурами с его знаменитой Сурамской крепостью и лечебными водами. Курорт АбастуманиГорноклиматический и бальнеологический курорт Абастумани расположен на южных склонах Месхетского хребта, покрытых хвойными деревьями (Самцхе-Джавахети, Восточная Грузия). Здравница славится своим лечебным воздухом и слабоминерализованными хлоридными сульфатно-натриевыми термальными источниками. Максимальная температура лечебной воды, которую в основном используют для принятия ванн, достигает 50 градусов. Курорт Абастумани был основан в середине XIX века. В здравнице около 7 лет провел цесаревич Георгий Александрович Романов, которого император Николай Второй отправил в Абастумани для лечения от туберкулеза. Специально для цесаревича построили дворец и баню с лечебными водами. В настоящее время это женский монастырь. До сих пор сохранился дворцовый парк в верхней части бальнеологического курорта. Рядом со здравницей расположена Абастуманская астрофизическая обсерватория, основанная в 1932 году. Достопримечательности можно посмотреть в городе Ахалцихе, расположенном в 25 километрах от здравницы, и в его окрестностях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, общество, боржоми, цхалтубо, саирме, сурами, абастумани, нуниси, уцера, набеглави