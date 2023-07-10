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Дедушку с внуком ранили на окраине Тбилиси – обвиняемый задержан
Дедушку с внуком ранили на окраине Тбилиси – обвиняемый задержан
Пострадавшие пожилой мужчина и его внук получили ранения в области спины и ног, они переведены в клинику 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T12:30+0400
2023-07-10T12:30+0400
2023-07-10T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Пожилой мужчина и его 32-летний внук были ранены накануне вечером в спальном районе Тбилиси Вазисубани, обвиняемого задержали по "горячим следам", сообщает телекомпания "Рустави 2".Согласно распространившейся информации, между молодыми людьми произошел конфликт, тогда пожилой мужчина попытался разнять их, и в это время нападавший выстрелил в него и его внука. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.Пострадавшие получили ранения в области спины и ног, они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", что подразумевает до двух лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Дедушку с внуком ранили на окраине Тбилиси – обвиняемый задержан
12:30 10.07.2023 (обновлено: 12:35 10.07.2023)
Пострадавшие пожилой мужчина и его внук получили ранения в области спины и ног, они переведены в клинику
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Пожилой мужчина и его 32-летний внук были ранены накануне вечером в спальном районе Тбилиси Вазисубани, обвиняемого задержали по "горячим следам", сообщает телекомпания "Рустави 2".
Согласно распространившейся информации, между молодыми людьми произошел конфликт, тогда пожилой мужчина попытался разнять их, и в это время нападавший выстрелил в него и его внука. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Пострадавшие получили ранения в области спины и ног, они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", что подразумевает до двух лет лишения свободы.