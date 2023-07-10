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Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено
Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено
Ограничения вводятся в связи с запланированными ремонтными работами 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T14:55+0400
2023-07-10T14:55+0400
2023-07-10T14:59+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
тбилиси
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави будет запрещено в дневное время суток, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Специальный режим будет действовать 10-14 июля на 27-60 км участка указанной дороги в связи с запланированными ремонтными работами.Так, в указанные дни с 11:00 до 17:00 по тбилисскому времени дорога будет закрыта для всех видов транспорта.В остальное время суток движение будет свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено
14:55 10.07.2023 (обновлено: 14:59 10.07.2023)
Ограничения вводятся в связи с запланированными ремонтными работами
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави будет запрещено в дневное время суток, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Специальный режим будет действовать 10-14 июля на 27-60 км участка указанной дороги в связи с запланированными ремонтными работами.
Так, в указанные дни с 11:00 до 17:00 по тбилисскому времени дорога будет закрыта для всех видов транспорта.
В остальное время суток движение будет свободно.