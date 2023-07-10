https://sputnik-georgia.ru/20230710/dvizhenie-na-doroge-vaziani-gombori-telavi-budet-ogranicheno-279403379.html

Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено

Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено

Ограничения вводятся в связи с запланированными ремонтными работами 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T14:55+0400

2023-07-10T14:55+0400

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грузия

новости

департамент автомобильных дорог

тбилиси

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави будет запрещено в дневное время суток, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Специальный режим будет действовать 10-14 июля на 27-60 км участка указанной дороги в связи с запланированными ремонтными работами.Так, в указанные дни с 11:00 до 17:00 по тбилисскому времени дорога будет закрыта для всех видов транспорта.В остальное время суток движение будет свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители