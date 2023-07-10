https://sputnik-georgia.ru/20230710/fotosessiya-v-tbilisi---luchshie-vidy-dlya-lyubiteley-fotografirovatsya-279443225.html

Фотосессия в Тбилиси - лучшие виды для любителей фотографироваться

Фотосессия в Тбилиси - лучшие виды для любителей фотографироваться

Туристы буквально не выпускают телефоны и фотоаппараты из рук, чтобы запечатлеть увиденное 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T22:34+0400

2023-07-10T22:34+0400

2023-07-10T22:44+0400

грузия

туризм

новости

тбилиси

черепашье озеро

тбилисское море

зураб церетели

вахтанг горгасали

справки

озеро лиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262674527_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b0b9b3e6d22d9891e954ddef3d69f775.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Тбилиси, где гармонично сочетаются древность и современность, притягивает любителей фотографироваться как магнит. Разнообразие архитектуры делает столицу Грузии, история которой началась с V века, привлекательной для представителей разных поколений, людей с разными вкусами, интересами, образом жизни. В центре города бок о бок сосуществуют достопримечательности и памятники культуры, пропитанные многовековой историей, и футуристические сооружения. Туристы буквально не выпускают телефоны и фотоаппараты из рук, чтобы запечатлеть увиденное. Одним словом, Тбилиси не только красив, но и "фотогеничен". Мест, где можно провести хорошую фотосессию в Тбилиси, не сосчитать. Поэтому, чтобы облегчить задачу туристам, Sputnik Грузия собрал небольшой список наиболее популярных и интересных достопримечательностей. Серные бани Это одно из самых колоритных мест Тбилиси, которое невозможно не посетить по приезду в столицу. Знаменитые бани с термальными источниками расположены в исторической части Тбилиси, в районе Абонатубани. Известно, что одну из них посещали Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма.Кстати, именно с этим местом связана легенда о появлении города. Во время очередной охоты в лесу царь Вахтанг Горгасали (V век) убил фазана, тот упал в горячую воду и сварился. Именно на этом месте царь приказал построить город, который назвал Тбилиси от слова "тбили", что в переводе означает "теплый". Крепость Нарикала Следующая локация также считается "душой и сердцем" города. Древняя крепость Нарикала построена высоко на скале в конце Сололакского хребта и хорошо видна со всех центральных точек в городе, а также оттуда открывается великолепный вид на город. Крепость Нарикала находится недалеко от Абонатубани, так что добраться туда можно в том числе пешком. Нарикала считается одним из древнейших исторических памятников в Грузии. Точная дата основания крепости неизвестна, но, по свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке под названием Шурис-Цихе. Добраться до Нарикала можно несколькими способами: на метро до станции "Площадь Свободы", а оттуда пешком; на автобусе до Абанотубани или же, чтобы избежать длительного подъема, воспользоваться канатной дорогой из парка Рике. Мост Мира Мост Мира - одно из самых популярных мест для фотосессий в Тбилиси. Стеклянное сооружение в форме дуги днем сияет в лучах солнца, а ночью привлекает внимание эффектной подцветкой. Пешеходный мост возвышается над рекой Мтквари (Кура) и соединяет две части города - левый и правый берег. Рядом с мостом находятся т.н. "трубы" - неординарное архитектурное сооружение, на фоне которого также выходят отличные фотографии. Объект представляет собой две сходящиеся цилиндрические постройки, внутри которых, по замыслу автора, итальянца Массимилиано Фуксаса, должны были расположиться музыкальный театр и выставочный зал. Парк Мтацминда Парк на горе Мтацминда - настоящий рай для любителей фотографироваться. Аттракционы для взрослых и детей, колесо обозрения, телевышка, которая ночью подсвечивается разными цветами, и что самое главное - с горы город как на ладони. Самый удобный и бюджетный способ добраться до парка "Мтацминда" - это фуникулер. Нижняя станция находится у подножья горы по адресу: ул. Даниела Чонкадзе, 24. Подняться можно и по лестнице, которая идет параллельно фуникулеру, но следует иметь в виду, что это полкилометра крутого подъема в гору. Озеро Лиси Лиси – это озеро, вокруг которого обустроена пешеходная и велодорожка длиной 3 километра. На территории есть детские развлекательные и спортивные зоны отдых, места дли пикника, а также пляж, где можно позагорать. Озеро Лиси является одной из самых популярных рекреационных мест в Тбилиси. Там можно и отдохнуть, и заняться спортом, и провести великолепную фотосессию. Ближайшая станция метро - "Делиси", находится в 2 километрах от озера. Самый бюджетный вариант добраться до озера от метро - это автобус. Черепашье озеро Еще одно прекрасное место для фотосессии - Черепашье озеро. Длина прогулочной тропы всего 1 километр. По дороге на Черепашье озеро находится Этнографический музей под открытым небом, а если подняться повыше озера, то откроется панорамный вид на город.Бюджетный вариант добраться до Черепашьего озера это воспользоваться канаткой от парка Ваке (около 1,2 километра) или подняться пешком около 2,5 километра в гору. История Грузии В народе монумент "История Грузии" прозвали "грузинским Стоунхенджем". Он возвышается на холме неподалеку от т.н. Тбилисского моря и хорошо виден из разных точек Тбилиси.На колоннах автор комплекса, знаменитый скульптор Зураб Церетели изобразил самые важные вехи в истории Грузии, библейские сюжеты, фигуры грузинских царей, полководцев и важнейших исторических персонажей.Самый бюджетный способ добраться до монумента это сесть на маршрутку у станции метро "Грмагеле". Переулки Старого Тбилиси Если вы хотите проникнуться атмосферой старого города, увидеть знаменитые тбилисские дворики, то следует устроить прогулку по переулкам исторической части Тбилиси.По дороге вы встретите обветшавшие и возрожденные в результате реставрации красивейшие здания с лепниной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

черепашье озеро

тбилисское море

озеро лиси

парк мтацминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, тбилиси, черепашье озеро, тбилисское море, зураб церетели, вахтанг горгасали, справки , озеро лиси, парк мтацминда