Фотосессия в Тбилиси - лучшие виды для любителей фотографироваться
22:34 10.07.2023 (обновлено: 22:44 10.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - гора Мтацминда, парк Рике и центр столицы зимой в солнечный день
© photo: Sputnik / Stringer
Туристы буквально не выпускают телефоны и фотоаппараты из рук, чтобы запечатлеть увиденное
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Тбилиси, где гармонично сочетаются древность и современность, притягивает любителей фотографироваться как магнит.
Разнообразие архитектуры делает столицу Грузии, история которой началась с V века, привлекательной для представителей разных поколений, людей с разными вкусами, интересами, образом жизни.
В центре города бок о бок сосуществуют достопримечательности и памятники культуры, пропитанные многовековой историей, и футуристические сооружения. Туристы буквально не выпускают телефоны и фотоаппараты из рук, чтобы запечатлеть увиденное. Одним словом, Тбилиси не только красив, но и "фотогеничен".
Мест, где можно провести хорошую фотосессию в Тбилиси, не сосчитать. Поэтому, чтобы облегчить задачу туристам, Sputnik Грузия собрал небольшой список наиболее популярных и интересных достопримечательностей.
Серные бани
Это одно из самых колоритных мест Тбилиси, которое невозможно не посетить по приезду в столицу.
Знаменитые бани с термальными источниками расположены в исторической части Тбилиси, в районе Абонатубани. Известно, что одну из них посещали Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма.
Вид на город Тбилиси. Район Абанотубани. Серные бани
Кстати, именно с этим местом связана легенда о появлении города. Во время очередной охоты в лесу царь Вахтанг Горгасали (V век) убил фазана, тот упал в горячую воду и сварился. Именно на этом месте царь приказал построить город, который назвал Тбилиси от слова "тбили", что в переводе означает "теплый".
Крепость Нарикала
Следующая локация также считается "душой и сердцем" города. Древняя крепость Нарикала построена высоко на скале в конце Сололакского хребта и хорошо видна со всех центральных точек в городе, а также оттуда открывается великолепный вид на город.
Крепость Нарикала находится недалеко от Абонатубани, так что добраться туда можно в том числе пешком.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг
Вид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг
© photo: Sputnik / Stringer
Нарикала считается одним из древнейших исторических памятников в Грузии. Точная дата основания крепости неизвестна, но, по свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке под названием Шурис-Цихе.
Добраться до Нарикала можно несколькими способами: на метро до станции "Площадь Свободы", а оттуда пешком; на автобусе до Абанотубани или же, чтобы избежать длительного подъема, воспользоваться канатной дорогой из парка Рике.
Мост Мира
Мост Мира - одно из самых популярных мест для фотосессий в Тбилиси. Стеклянное сооружение в форме дуги днем сияет в лучах солнца, а ночью привлекает внимание эффектной подцветкой.
Пешеходный мост возвышается над рекой Мтквари (Кура) и соединяет две части города - левый и правый берег.
© Sputnik / Levan Avlabreli / Мост Мира в Тбилиси
Мост Мира в Тбилиси
© Sputnik / Levan Avlabreli /
Рядом с мостом находятся т.н. "трубы" - неординарное архитектурное сооружение, на фоне которого также выходят отличные фотографии.
Объект представляет собой две сходящиеся цилиндрические постройки, внутри которых, по замыслу автора, итальянца Массимилиано Фуксаса, должны были расположиться музыкальный театр и выставочный зал.
Парк Мтацминда
Парк на горе Мтацминда - настоящий рай для любителей фотографироваться. Аттракционы для взрослых и детей, колесо обозрения, телевышка, которая ночью подсвечивается разными цветами, и что самое главное - с горы город как на ладони.
Самый удобный и бюджетный способ добраться до парка "Мтацминда" - это фуникулер. Нижняя станция находится у подножья горы по адресу: ул. Даниела Чонкадзе, 24.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПарк Мтацминда. Утро. Редкие посетители на аллеях парка. Женщина фотографирует город со смотровой площадки у фонтана
Парк Мтацминда. Утро. Редкие посетители на аллеях парка. Женщина фотографирует город со смотровой площадки у фонтана
Подняться можно и по лестнице, которая идет параллельно фуникулеру, но следует иметь в виду, что это полкилометра крутого подъема в гору.
Озеро Лиси
Лиси – это озеро, вокруг которого обустроена пешеходная и велодорожка длиной 3 километра. На территории есть детские развлекательные и спортивные зоны отдых, места дли пикника, а также пляж, где можно позагорать.
Озеро Лиси является одной из самых популярных рекреационных мест в Тбилиси. Там можно и отдохнуть, и заняться спортом, и провести великолепную фотосессию.
Пляж на озере Лиси
Ближайшая станция метро - "Делиси", находится в 2 километрах от озера. Самый бюджетный вариант добраться до озера от метро - это автобус.
Черепашье озеро
Еще одно прекрасное место для фотосессии - Черепашье озеро. Длина прогулочной тропы всего 1 километр.
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliОтдых в летнюю жару - Черепашье озеро
Отдых в летнюю жару - Черепашье озеро
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
По дороге на Черепашье озеро находится Этнографический музей под открытым небом, а если подняться повыше озера, то откроется панорамный вид на город.
Бюджетный вариант добраться до Черепашьего озера это воспользоваться канаткой от парка Ваке (около 1,2 километра) или подняться пешком около 2,5 километра в гору.
История Грузии
В народе монумент "История Грузии" прозвали "грузинским Стоунхенджем". Он возвышается на холме неподалеку от т.н. Тбилисского моря и хорошо виден из разных точек Тбилиси.
На колоннах автор комплекса, знаменитый скульптор Зураб Церетели изобразил самые важные вехи в истории Грузии, библейские сюжеты, фигуры грузинских царей, полководцев и важнейших исторических персонажей.
Мемориал "История Грузии"
Самый бюджетный способ добраться до монумента это сесть на маршрутку у станции метро "Грмагеле".
Переулки Старого Тбилиси
Если вы хотите проникнуться атмосферой старого города, увидеть знаменитые тбилисские дворики, то следует устроить прогулку по переулкам исторической части Тбилиси.
Дом с подсолнухами живет на улице Мазниашвили 16
По дороге вы встретите обветшавшие и возрожденные в результате реставрации красивейшие здания с лепниной.