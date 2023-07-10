https://sputnik-georgia.ru/20230710/iz-gruzii-v-armeniyu--kak-skladyvaetsya-zhizn-i-karera-zhenschiny-pilota-279397835.html

Из Грузии в Армению – как складывается жизнь и карьера женщины-пилота

Из Грузии в Армению – как складывается жизнь и карьера женщины-пилота

Первая в истории современной Грузии женщина-пилот Надежда Бенклян, несколько лет проработавшая в грузинской авиакомпании Georgian Airways, переехала в Армению 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T11:04+0400

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надежда бенклян

georgian airways

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В интервью Sputnik Армения девушка рассказала, как она решила выбрать эту не очень женскую профессию, с какими трудностями столкнулась и как осуществила свою мечту.31-летняя армянка Надежда Бенклян стала надеждой для всех тех армянских девушек, которые считают, что быть летчиком не женское дело. В сферу авиации ее, можно сказать, привел отец. Именно с ним Надежда впервые вошла в кабину пилотов, откуда начался ее путь к мечте.Надежда, ставшая первой женщиной-пилотом гражданской авиации независимой Грузии, год назад решила переехать в Армению. Предложение поступило от авиакомпании "FlyOne Armenia", и сегодня она своими знаниями и навыками служит армянской авиации.С Надеждой встретились в аэропорту. Она еще не успела отдохнуть после последнего полета, но, несмотря на усталость, широко улыбалась. Поздоровалась на тифлисском диалекте и тут же пообещала: скоро по-армянски будет говорить более гладко и без комплексов.Очень понравилась ей и армянская вода, говорит, в Грузии она не так вкусна и холодна. Но здесь ее удерживают не природа и не вода, а душевные люди."Ни капли не сожалею, что приехала в Армению, меня здесь очень любят, уважают и ценят. Я себя тут чувствую хорошо, возможно, мой временный переезд перерастет в постоянный..."Атмосфера авиации, сопротивление матери и несбывшаяся мечта отцаНадежда Бенклян родилась в грузинском городе Боржоми, выросла в Тбилиси. Ее отец был бортинженером, а их дом соседствовал с аэропортом, поэтому с малых лет она каждый день видела, как взлетают и садятся самолеты, слышала звуки авиадвигателей. Так что все вокруг было пропитано атмосферой авиации. Но маленькой девочке даже в голову не могло прийти, что однажды она сядет за штурвал одного из таких самолетов.В детстве она мечтала стать певицей, затем стоматологом, но все пошло иначе, когда отец решил взять 13-летнюю дочь с собой в полет.Эта идея с годами крепла все больше, и незадолго до окончания школы она рассказала о своей мечте родителям. Вначале они не восприняли ее слова всерьез, но потом, когда поняли, что девушка настроена решительно, началось самое сложное. Мама Нади делала все, чтобы дочь отказалась от своего решения, предлагала выбрать самые дорогие и элитные университеты мира, лишь бы отговорить ее идти в авиацию.Отец Надежды когда-то тоже мечтал стать пилотом, но его мать была против, и мечта так и осталась не полностью реализованной. Возможно, именно потому он особо не сопротивлялся, когда дочь сообщила о своем намерении стать пилотом.В ходе учебы отец задавал вопросы, проверял знания дочери, но никогда не хвалил ее. Только после его смерти Надежда узнала от друзей, что он им рассказывал о ее успехах и гордился ими."К сожалению, отец не увидел того дня, когда я впервые самостоятельно села за штурвал самолета. За год до моего первого полета он скоропостижно скончался. Это самая большая утрата моей жизни. Он действительно сделал все, чтобы я дошла бы до этого дня. Он уехал работать в Африку, чтобы заработать больше денег и дать мне образование… Но я уверена, что сейчас он наблюдает за мной с небес и оберегает меня..." – еле сдерживая слезы рассказывает Надежда, добавляя, что делает все, чтобы отец гордился ею.Первый полет на родинуВпервые она села за штурвал самолета в качестве второго пилота, когда ей было 24. О впечатлениях от полета рассказывать не любит, потому что не помнит. Говорит, была настолько напряжена, что не поняла, как все началось и закончилось. Но в тот день в жизни Надежды произошли два важных события. По счастливой случайности ее первым рейсом оказалось направление Тбилиси-Ереван-Тбилиси. В этот день она впервые ступила на армянскую землю, о которой раньше знала только понаслышке."Дедушка по материнской линии настоящий армянин, он всегда с нами говорит только на армянском, рассказывает разные истории, он постоянно повторяет, что мы – армяне. Так что все армянское, что есть во мне, – это благодаря ему. Именно благодаря ему всю жизнь, где бы ни была, всегда обязательно подчеркиваю, что я – армянка".Впереди еще много целей, связанных с небом...Женщинам-пилотам, к сожалению, доверяют не все пассажиры, отмечает Надежда и вспоминает историю, когда пассажир во время одного из полетов, узнав, что самолетом управляет женщина, запаниковал и потребовал пойти на посадку. Но это не расстроило девушку. Она утверждает, что важен не пол пилота, а навыки и знания.В конце нашего разговора 31-летняя женщина-пилот зашла в кабину самолета. Она держалась уверенно, с лица не сходила широкая улыбка – сразу стало ясно, что Надежда на любимом рабочем месте.На вопрос, что ей больше нравится – небо или земля, не задумываясь, отвечает: однозначно небо. Ведь у нее еще много целей, связанных с небом. Все еще только начинается. Еще предстоит сесть в кресло командира самолета и дать отцу еще один повод гордиться за нее на небесах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, армения, надежда бенклян, georgian airways