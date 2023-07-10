https://sputnik-georgia.ru/20230710/migranty-unichtozhili-teflonovogo-premera-drugim---prigotovitsya-279440882.html

Мигранты уничтожили "тефлонового" премьера. Другим – приготовиться

Мигранты уничтожили "тефлонового" премьера. Другим – приготовиться

Большинство жителей стран ЕС хотят ужесточения миграционной политики и властям приходится с этим считаться 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T20:40+0400

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Глава правительства Нидерландов Марк Рютте уже год назад побил казавшийся незыблемым рекорд пребывания у власти в этой стране, установленный Руудом Любберсом в далекие 80-90-е, когда тот находился у руля почти двенадцать лет, пишет колумнист РИА Новости.Пережив четыре избирательные кампании и уже неоднократно сменив партнеров по коалициям, Рютте заслужил прозвище Тефлоновый Марк за свою прочность. И вот непотопляемый премьер подал королю своей страны прошение об отставке правительства — то есть слез все-таки тефлон.Четвертая коалиция этого премьера создавалась за рекордные 299 дней из очень разношерстных партий различного политического толка. А потому ей не раз предрекали падение в связи с резкими разногласиями по вопросам климата, здравоохранения, экономики и особенно сельского хозяйства. Но, как пишет британско-голландский журналист Гордон Даррок, "оказалось, что все отслеживали не те айсберги".В итоге правительство Рютте распалось из-за разногласий по вопросу приема мигрантов. Миноритарные партии коалиции выступили категорически против планов правительства по ужесточению иммиграционных правил, что могло повлечь разделение семей. Во всяком случае, именно так обосновал свое решение сам премьер.Во многом такой исход был предопределен выборами в местные органы власти и сенат, состоявшиеся в марте этого года. На них ошеломляющую победу одержала новая партия "Фермерско-гражданское движение" (ВВВ), созданная буквально из ничего на базе антиправительственных аграрных протестов.Поскольку эта партия стала основной в сенате, у коалиции начались проблемы с прохождением законов. Рютте, похоже, решил воспользоваться моментом, чтобы посредством новых выборов выбить несговорчивую мелочь из парламента и окончательно похоронить некоторых из своих давних оппонентов.Но Рютте при этом сильно рискует. Большинство социологических замеров показывает, что его партия сейчас уступает фермерам или идет наравне с ними. Наверное, именно этим и вызвано его упрямство по вопросам миграции. Уступив здесь левым, Рютте окончательно терял бы электоральную почву.Свежий опрос среди читателей самой тиражной газеты страны De Telegraaf показал, что 96 процентов выступают за ужесточение миграционной политики. Самое главное для премьера заключается в том, что и 97 процентов сторонников его партии хотят этого. Уступка в этом вопросе окончательно могла похоронить его политическую силу.Выступив же в роли чуть ли не ультраправого политика в вопросе миграции, Рютте надеется отобрать голоса у ряда протестных партий, включая ту же BBB. Но даже если это произойдет и VVD обойдет фермеров, для премьера есть одна серьезная проблема: лидер ВВВ Каролина ван дер Плас категорически отрицает любую возможность вхождения в коалицию, если премьером останется Рютте.Этот "правый ветер" действительно ощущается в различных странах Европы, не только в Нидерландах. В конце концов, правительство Рютте, добиваясь ограничения иммиграции, официально ссылалось на опыт Дании, где уже давно ведется такая политика. Сейчас вопрос приема и размещения беженцев из-за рубежа становится серьезным испытанием для целого ряда правительств.В Польше грядущие осенью парламентские выборы планируют совместить с референдумом по миграционному вопросу. В Италии, где упомянутый "правый ветер" уже надул правительство Джорджии Мелони, споры о мигрантах также постоянно сотрясают непрочную коалицию. Невероятно жесткая борьба идет на всех уровнях законодательной и судебной власти в Британии вокруг правительственного законопроекта о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.Какую европейскую страну ни возьми, практически всюду данный вопрос является приоритетным и одним из наиболее раскалывающих. А это значит, что "правый ветер" не ограничится голландским правительством и сдует еще не одного премьера Европы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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