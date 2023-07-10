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Оптоволоконная линия свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспия
Оптоволоконная линия свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспия
Баку и Астана договорились о реализации Транскаспийского оптоволоконного проекта 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T07:32+0400
2023-07-10T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана и Азербайджана подписали соглашение акционеров о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, которая свяжет две страны, сообщил Sputnik Азербайджан.По их данным, эта линия станет частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way), предусматривающего создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.На сегодня стороны уже разработали высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта. Подписанное соглашение определяет действия сторон в рамках его реализации.От АО "Казахтелеком" документ подписал председатель правления ведущего телеком-оператора Казахстана Куанышбек Есекеев, а от азербайджанской стороны – глава телеком-направления NEQSOL Holding, в состав которого входит AzerTelecom, Василь Лацанич.Комментируя соглашение, Есекеев подчеркнул, что "Казахтелеком" и AzerTelecom как лидеры в своих соответствующих областях высоко оценивают преобразующий потенциал этого проекта и объединили усилия, чтобы его реализовать.Сотрудничество компаний AzerTelecom и Kazakhtelecom будет способствовать доступу на новые рынки и удобству использования интернета, а также повышению пропускной способности передачи данных между странами, сказал Лацанич."Кроме того, уникальность проекта заключается в том, что он обеспечит строительство первого подводного кабельного маршрута по дну Каспийского моря", – добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, казахстан, азербайджан
в мире, новости, экономика, казахстан, азербайджан
Оптоволоконная линия свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспия
07:32 10.07.2023 (обновлено: 07:44 10.07.2023)
Баку и Астана договорились о реализации Транскаспийского оптоволоконного проекта
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik.
Ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана и Азербайджана подписали соглашение акционеров о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, которая свяжет две страны, сообщил Sputnik Азербайджан
.
По их данным, эта линия станет частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way), предусматривающего создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.
На сегодня стороны уже разработали высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта. Подписанное соглашение определяет действия сторон в рамках его реализации.
От АО "Казахтелеком" документ подписал председатель правления ведущего телеком-оператора Казахстана Куанышбек Есекеев, а от азербайджанской стороны – глава телеком-направления NEQSOL Holding, в состав которого входит AzerTelecom, Василь Лацанич.
Комментируя соглашение, Есекеев подчеркнул, что "Казахтелеком" и AzerTelecom как лидеры в своих соответствующих областях высоко оценивают преобразующий потенциал этого проекта и объединили усилия, чтобы его реализовать.
"Будущей Транскаспийской волоконно-оптической линии связи обеими нашими странами отводится ключевая роль в развитии национальных цифровых инфраструктур для предоставления услуг связи как внутренним пользователям, так и для создания дополнительных возможностей международного трафика между Европой и Азией. Вместе мы объединим наш опыт, ресурсы и видение, чтобы обеспечить успешное строительство и эксплуатацию этого уникального для нашего региона проекта", – сказал Есекеев.
Сотрудничество компаний AzerTelecom и Kazakhtelecom будет способствовать доступу на новые рынки и удобству использования интернета, а также повышению пропускной способности передачи данных между странами, сказал Лацанич.
"Кроме того, уникальность проекта заключается в том, что он обеспечит строительство первого подводного кабельного маршрута по дну Каспийского моря", – добавил он.