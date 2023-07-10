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Пенсионер обвиняется в убийстве жены на Востоке Грузии
Пенсионер обвиняется в убийстве жены на Востоке Грузии
По версии следствия, 81-летний мужчина, нанес смертельные ранения своей 70-летней супруге после ссоры на бытовой почве 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T23:56+0400
2023-07-10T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Пенсионеру, обвиняемому в умышленном убийстве супруги в селе Чалаубани Гурджаанского муниципалитета, грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении на сайте МВД. Следствие установило, что 81-летний мужчина, нанес смертельные ранения своей 70-летней супруге после ссоры на бытовой почве. Правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам в результате следственных действий. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство, совершенное по отношению члена семьи", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, убийство

Пенсионер обвиняется в убийстве жены на Востоке Грузии

23:56 10.07.2023 (обновлено: 23:58 10.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 10.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По версии следствия, 81-летний мужчина, нанес смертельные ранения своей 70-летней супруге после ссоры на бытовой почве
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Пенсионеру, обвиняемому в умышленном убийстве супруги в селе Чалаубани Гурджаанского муниципалитета, грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении на сайте МВД.
Следствие установило, что 81-летний мужчина, нанес смертельные ранения своей 70-летней супруге после ссоры на бытовой почве.
Правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам в результате следственных действий.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство, совершенное по отношению члена семьи", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо бессрочное заключение.
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