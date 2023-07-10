https://sputnik-georgia.ru/20230710/pensioner-obvinyaetsya-v-ubiystve-zheny-na-vostoke-gruzii-279445644.html

Пенсионер обвиняется в убийстве жены на Востоке Грузии

Пенсионер обвиняется в убийстве жены на Востоке Грузии

По версии следствия, 81-летний мужчина, нанес смертельные ранения своей 70-летней супруге после ссоры на бытовой почве 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T23:56+0400

2023-07-10T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Пенсионеру, обвиняемому в умышленном убийстве супруги в селе Чалаубани Гурджаанского муниципалитета, грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении на сайте МВД. Следствие установило, что 81-летний мужчина, нанес смертельные ранения своей 70-летней супруге после ссоры на бытовой почве. Правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам в результате следственных действий. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство, совершенное по отношению члена семьи", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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