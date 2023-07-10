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Песков: вступление Украины в НАТО является угрозой для России

Песков: вступление Украины в НАТО является угрозой для России

Вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции, отметил представитель Кремля 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T19:53+0400

2023-07-10T19:53+0400

2023-07-10T19:53+0400

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ТБИЛИСИ 10 июл — Sputnik. Вступление Украины в НАТО будет иметь крайне негативные последствия для архитектуры европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, подобная ситуация потребует от России достаточно понятной и твердой реакции.На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией.Ключевое слово — "бесплатно": Украина опять придумала, как обхитрить НАТО >>Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. В понедельник информацию о блокировании формального вступления Украины в альянс Германией и США подтвердили источники немецкого издания Bild.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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