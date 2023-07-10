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Президент Узбекистана переизбран на очередной срок
Президент Узбекистана переизбран на очередной срок
В соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T17:15+0400
2023-07-10T17:15+0400
2023-07-10T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.Он напомнил, что, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства.В мае 2023 года 90,21% жителей Узбекистана проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок правления Мирзиеева был обнулен, а полномочия главы государства увеличены с пяти до семи лет. Явка на референдуме составила 84,54%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, шавкат мирзиеев, узбекистан
Президент Узбекистана переизбран на очередной срок
17:15 10.07.2023 (обновлено: 17:39 10.07.2023)
В соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.
"Поскольку Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом", – заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
Он напомнил, что, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства.
В мае 2023 года 90,21% жителей Узбекистана проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок правления Мирзиеева был обнулен, а полномочия главы государства увеличены с пяти до семи лет. Явка на референдуме составила 84,54%.