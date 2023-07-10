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https://sputnik-georgia.ru/20230710/prezident-uzbekistana-pereizbran-na-ocherednoy-srok-279407593.html
Президент Узбекистана переизбран на очередной срок
Президент Узбекистана переизбран на очередной срок
В соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T17:15+0400
2023-07-10T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.Он напомнил, что, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства.В мае 2023 года 90,21% жителей Узбекистана проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок правления Мирзиеева был обнулен, а полномочия главы государства увеличены с пяти до семи лет. Явка на референдуме составила 84,54%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, политика, новости, шавкат мирзиеев, узбекистан
в мире, политика, новости, шавкат мирзиеев, узбекистан

Президент Узбекистана переизбран на очередной срок

17:15 10.07.2023 (обновлено: 17:39 10.07.2023)
© photo: Sputnik / Сергей СубботинПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - Sputnik Грузия, 1920, 10.07.2023
© photo: Sputnik / Сергей Субботин
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В соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.

"Поскольку Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом", – заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

Он напомнил, что, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства.
В мае 2023 года 90,21% жителей Узбекистана проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок правления Мирзиеева был обнулен, а полномочия главы государства увеличены с пяти до семи лет. Явка на референдуме составила 84,54%.
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