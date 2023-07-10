https://sputnik-georgia.ru/20230710/prezident-uzbekistana-pereizbran-na-ocherednoy-srok-279407593.html

Президент Узбекистана переизбран на очередной срок

Президент Узбекистана переизбран на очередной срок

В соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T17:15+0400

2023-07-10T17:15+0400

2023-07-10T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.Он напомнил, что, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидат, набравший 50% плюс один голос, считается избранным главой государства.В мае 2023 года 90,21% жителей Узбекистана проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок правления Мирзиеева был обнулен, а полномочия главы государства увеличены с пяти до семи лет. Явка на референдуме составила 84,54%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, шавкат мирзиеев, узбекистан