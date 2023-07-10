https://sputnik-georgia.ru/20230710/ranenuyu-kosulyu-spasli-v-dushetskom-rayone-gruzii-279406401.html
Раненую косулю спасли в Душетском районе Грузии
Раненую косулю спасли в Душетском районе Грузии
Косуля временно переведена в Тбилисский зоопарк, после поправки ее вернут в природу 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T16:34+0400
2023-07-10T16:34+0400
2023-07-10T16:55+0400
грузия
новости
происшествия
душетский район
тбилиси
мцхета-мтианети
тбилисский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23486/90/234869015_0:598:2048:1750_1920x0_80_0_0_b9f02779fa25965cf3e8b976cde289b7.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Раненую косулю спасли в Душетском районе (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Департаменте по надзору за окружающей средой Грузии.Инспекторы получили сообщение о пострадавшей косуле, которая находилась поблизости с Жинвальским водохранилищем. У животного обнаружили повреждения на спине и оказали ему первую медицинскую помощь, а затем временно передали в Тбилисский зоопарк.После выздоровления косулю вернут в естественную среду обитания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
душетский район
тбилиси
мцхета-мтианети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23486/90/234869015_0:406:2048:1942_1920x0_80_0_0_263db550091e3f64a5222b47c5f0adb5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, душетский район, тбилиси, мцхета-мтианети, тбилисский зоопарк
грузия, новости, происшествия, душетский район, тбилиси, мцхета-мтианети, тбилисский зоопарк
Раненую косулю спасли в Душетском районе Грузии
16:34 10.07.2023 (обновлено: 16:55 10.07.2023)
Косуля временно переведена в Тбилисский зоопарк, после поправки ее вернут в природу
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Раненую косулю спасли в Душетском районе (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Департаменте по надзору за окружающей средой Грузии.
Инспекторы получили сообщение о пострадавшей косуле, которая находилась поблизости с Жинвальским водохранилищем. У животного обнаружили повреждения на спине и оказали ему первую медицинскую помощь, а затем временно передали в Тбилисский зоопарк.
После выздоровления косулю вернут в естественную среду обитания.