https://sputnik-georgia.ru/20230710/ranenuyu-kosulyu-spasli-v-dushetskom-rayone-gruzii-279406401.html

Раненую косулю спасли в Душетском районе Грузии

Раненую косулю спасли в Душетском районе Грузии

Косуля временно переведена в Тбилисский зоопарк, после поправки ее вернут в природу 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T16:34+0400

2023-07-10T16:34+0400

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грузия

новости

происшествия

душетский район

тбилиси

мцхета-мтианети

тбилисский зоопарк

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Раненую косулю спасли в Душетском районе (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Департаменте по надзору за окружающей средой Грузии.Инспекторы получили сообщение о пострадавшей косуле, которая находилась поблизости с Жинвальским водохранилищем. У животного обнаружили повреждения на спине и оказали ему первую медицинскую помощь, а затем временно передали в Тбилисский зоопарк.После выздоровления косулю вернут в естественную среду обитания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

душетский район

тбилиси

мцхета-мтианети

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грузия, новости, происшествия, душетский район, тбилиси, мцхета-мтианети, тбилисский зоопарк