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Стрельба на востоке Грузии: пострадавший госпитализирован
Стрельба на востоке Грузии: пострадавший госпитализирован
По оценке врачей, жизни пострадавшего не грозит опасность 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T10:44+0400
2023-07-10T10:44+0400
2023-07-10T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Один мужчина пострадал в результате стрельбы в Каспийском районе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". Выстрелы были слышны в селе Телети накануне ночью. Пострадавший получил два огнестрельных ранения, в настоящее время он находится в больнице. По оценке врачей, его жизни не грозит опасность. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы в Телети. По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шида картли, стрельба, жертвы, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, шида картли, стрельба, жертвы, преступность в грузии
Стрельба на востоке Грузии: пострадавший госпитализирован
10:44 10.07.2023 (обновлено: 10:49 10.07.2023)
По оценке врачей, жизни пострадавшего не грозит опасность
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik.
Один мужчина пострадал в результате стрельбы в Каспийском районе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Выстрелы были слышны в селе Телети накануне ночью. Пострадавший получил два огнестрельных ранения, в настоящее время он находится в больнице. По оценке врачей, его жизни не грозит опасность.
Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы в Телети. По факту начато следствие.