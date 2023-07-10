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Стрельба на востоке Грузии: пострадавший госпитализирован

Стрельба на востоке Грузии: пострадавший госпитализирован

По оценке врачей, жизни пострадавшего не грозит опасность 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Один мужчина пострадал в результате стрельбы в Каспийском районе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". Выстрелы были слышны в селе Телети накануне ночью. Пострадавший получил два огнестрельных ранения, в настоящее время он находится в больнице. По оценке врачей, его жизни не грозит опасность. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы в Телети. По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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