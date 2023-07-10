https://sputnik-georgia.ru/20230710/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-10-do-16-iyulya-279394520.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 июля

Гостей и жителей грузинской столицы ожидает переменчивая погода 10.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, а местами – жаркую и солнечную. В понедельник, 10 июля, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 29 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:36. Во вторник, 11 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и дождь. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:36. В среду, 12 июля, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:35. В четверг, 13 июля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:37. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:35. В пятницу, 14 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:38. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:34. В субботу, 15 июля, в Тбилиси ожидается солнечная и ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:38. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. В воскресенье, 16 июля, в столице Грузии ожидается преимущественная ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:39. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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