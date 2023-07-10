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В Батуми борются с последствиями шторма
В Батуми борются с последствиями шторма
Сильный ветер повалил деревья, повредил растения, остановки городского транспорта, электропровода и опоры ЛЭП 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T23:12+0400
2023-07-10T23:12+0400
2023-07-10T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Ликвидационные работы последствий стихии начаты в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария), говорится в сообщении на сайте мэрии города. В результате сильного дождя в Батуми реки вышли из берегов, что привело к скоплению наносов в каналах. Ливень затопил улицы, что затруднило автомобильное движение. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, повредил растения, остановки городского транспорта, электропровода и опоры ЛЭП. Оползневые процессы распространились в нескольких местах. Службы мэрии продолжают работать в чрезвычайном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, батуми, аджария
В Батуми борются с последствиями шторма
23:12 10.07.2023 (обновлено: 23:41 10.07.2023)
Сильный ветер повалил деревья, повредил растения, остановки городского транспорта, электропровода и опоры ЛЭП
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Ликвидационные работы последствий стихии начаты в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария), говорится в сообщении на сайте мэрии города.
В результате сильного дождя в Батуми реки вышли из берегов, что привело к скоплению наносов в каналах.
Ливень затопил улицы, что затруднило автомобильное движение.
Кроме того, сильный ветер повалил деревья, повредил растения, остановки городского транспорта, электропровода и опоры ЛЭП.
Оползневые процессы распространились в нескольких местах. Службы мэрии продолжают работать в чрезвычайном режиме.