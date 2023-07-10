https://sputnik-georgia.ru/20230710/v-batumi-boryutsya-s-posledstviyami-shtorma-279445051.html

В Батуми борются с последствиями шторма

В Батуми борются с последствиями шторма

Сильный ветер повалил деревья, повредил растения, остановки городского транспорта, электропровода и опоры ЛЭП 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Ликвидационные работы последствий стихии начаты в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария), говорится в сообщении на сайте мэрии города. В результате сильного дождя в Батуми реки вышли из берегов, что привело к скоплению наносов в каналах. Ливень затопил улицы, что затруднило автомобильное движение. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, повредил растения, остановки городского транспорта, электропровода и опоры ЛЭП. Оползневые процессы распространились в нескольких местах. Службы мэрии продолжают работать в чрезвычайном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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