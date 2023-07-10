"Запевший музей" – в Этнографическом музее знакомят с песнопением регионов Грузии
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
В рамках проекта будут проходить не только концерты, но и уроки пения
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Посетители Этнографического музея в Тбилиси смогут ознакомиться с песнопением разных регионов Грузии, мероприятия проходят в рамках проекта "Запевший музей", сообщает телекомпания "Рустави 2".
"Запевший музей" – проект, который особенно порадует любителей грузинского фольклора. В течение нескольких месяцев, а именно до конца октября, музей "будет оживлен" фольклорным песнопением в исполнении грузинского хора "Дидгори".
Посетители музея смогут не только насладиться концертами, но и посетить уроки грузинского народного песнопения.
"Идеальное пространство для проведения проекта – Этнографический музей. Место, где объединяются все уголки Грузии", – говорится в сообщении.
В одном пространстве представлены дворики и дома, характерные для разных регионов Грузии – Самегрело, Гурии, Аджарии, Сванети, Кахети и других.
Проект открылся накануне концертом, посвященным региону Самегрело.
Помимо "Дидгори", в проекте примут участие приглашенные хормейстеры и другие ансамбли.
Программа
15 июля – совместный концерт ансамбля "Дидгори" и ансамбля "Лалхори"
16 июля – урок грузинской народной песни
5 августа – урок грузинской народной песни
6 августа – сольный концерт ансамбля "Дидгори" (двор гурийского дома)
17 сентября – совместный концерт ансамбля "Дидгори" и ансамбля "Перхиса"
24 сентября – ансамбль "Дидгори" и братья Бидзинашвили, урок кахетинской песни
27 сентября – концерт мегрело-абхазской народной песни, презентация нового аудиоальбома
8 октября – ансамбль "Дидгори" и Лики Липартелиани, урок сванской песни
15 октября – сольный концерт ансамбля "Дидгори" (двор кахетинского дома)
22 октября – совместный концерт ансамблей "Дидгори" и "Маргалити"
Этнографический музей
Этнографический музей под открытым небом был основан в Тбилиси в 1966 году по инициативе известного грузинского этнографа Георгия Читая.
Музей представляет миниатюрную модель Грузии и отражает ее многообразную этнокультуру: формы поселений, памятники народного зодчества, материальную и духовную культуру, трудовую биографию, творческое мышление и эстетический вкус грузинского народа.
Он расположен на северной части склона у Черепашьего озера и занимает площадь в 52 гектара. На его территории можно увидеть 70 жилых и хозяйственных сооружений из разных регионов Грузии.
© photo: Sputnik / StringerПраздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
Праздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Музей разделен на 14 географических зон: Картли, Самегрело, Аджария, Самачабло (Цхинвальский регион), Абхазия, Сванети, Хевсурети, Кахети, Месхети, Джавахети, Гурия, Имерети, Рача и Лечхуми.
Среди артефактов экспозиционных зон – сельскохозяйственные строения и изделия, боевые оружия и инструменты труда, а также текстильные и керамические материалы.
В одиннадцатой зоне музея хранятся историко-археологические памятники. В их числе базилика Сиони V-VI века и богатая коллекция надгробных плит с рельефами. Всего в коллекциях музея числится более 8 тысяч экспонатов.
На территории музея систематически проходят различные народные фестивали, выставки и ярмарки. Особое место среди них занимает уже ставший традиционным фестиваль народного творчества "Art Gene", который ежегодно проходит в июле.
Здания музея неоднократно использовались в качестве декораций при съёмках художественных фильмов, например кинокартина Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара" с участием известного французского актера Пьера Ришара.