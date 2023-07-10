https://sputnik-georgia.ru/20230710/zapevshiy-muzey--v-etnograficheskom-muzee-znakomyat-s-pesnopeniem-regionov-gruzii-279399813.html

"Запевший музей" – в Этнографическом музее знакомят с песнопением регионов Грузии

"Запевший музей" – в Этнографическом музее знакомят с песнопением регионов Грузии

В рамках проекта будут проходить не только концерты, но и уроки пения 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T12:48+0400

2023-07-10T12:48+0400

2023-07-10T12:48+0400

культура

грузия

туризм

тбилиси

этнографический музей имени георгия читая

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Посетители Этнографического музея в Тбилиси смогут ознакомиться с песнопением разных регионов Грузии, мероприятия проходят в рамках проекта "Запевший музей", сообщает телекомпания "Рустави 2"."Запевший музей" – проект, который особенно порадует любителей грузинского фольклора. В течение нескольких месяцев, а именно до конца октября, музей "будет оживлен" фольклорным песнопением в исполнении грузинского хора "Дидгори".Посетители музея смогут не только насладиться концертами, но и посетить уроки грузинского народного песнопения.В одном пространстве представлены дворики и дома, характерные для разных регионов Грузии – Самегрело, Гурии, Аджарии, Сванети, Кахети и других.Проект открылся накануне концертом, посвященным региону Самегрело.Помимо "Дидгори", в проекте примут участие приглашенные хормейстеры и другие ансамбли.ПрограммаЭтнографический музей Этнографический музей под открытым небом был основан в Тбилиси в 1966 году по инициативе известного грузинского этнографа Георгия Читая.Музей представляет миниатюрную модель Грузии и отражает ее многообразную этнокультуру: формы поселений, памятники народного зодчества, материальную и духовную культуру, трудовую биографию, творческое мышление и эстетический вкус грузинского народа.Он расположен на северной части склона у Черепашьего озера и занимает площадь в 52 гектара. На его территории можно увидеть 70 жилых и хозяйственных сооружений из разных регионов Грузии.Музей разделен на 14 географических зон: Картли, Самегрело, Аджария, Самачабло (Цхинвальский регион), Абхазия, Сванети, Хевсурети, Кахети, Месхети, Джавахети, Гурия, Имерети, Рача и Лечхуми.Среди артефактов экспозиционных зон – сельскохозяйственные строения и изделия, боевые оружия и инструменты труда, а также текстильные и керамические материалы.В одиннадцатой зоне музея хранятся историко-археологические памятники. В их числе базилика Сиони V-VI века и богатая коллекция надгробных плит с рельефами. Всего в коллекциях музея числится более 8 тысяч экспонатов.На территории музея систематически проходят различные народные фестивали, выставки и ярмарки. Особое место среди них занимает уже ставший традиционным фестиваль народного творчества "Art Gene", который ежегодно проходит в июле.Здания музея неоднократно использовались в качестве декораций при съёмках художественных фильмов, например кинокартина Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара" с участием известного французского актера Пьера Ришара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, туризм, тбилиси, этнографический музей имени георгия читая