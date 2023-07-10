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Жестокое нападение на детсад в Китае – убито шесть человек, из них три ребенка
Жестокое нападение на детсад в Китае – убито шесть человек, из них три ребенка
Очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T15:57+0400
2023-07-10T15:57+0400
2023-07-10T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Нападение на детский сад в южной китайской провинции Гуандун привело к смерти шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.Как сообщает китайское телевидение, в результате нападения погиб один учитель детского сада, двое родителей и трое детей.Ранее местная полиция сообщала, что в понедельник, примерно в 7:40 по местному времени (03:40 тбс), в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун 25-летний мужчина по фамилии У совершил умышленное нанесение вреда здоровью людей, в результате чего погибли шесть человек, один получил ранения.Как пояснил отдел безопасности, очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад. У входа в детсад один ребенок и двое взрослых были ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, китай, новости, происшествия, детский сад
в мире, китай, новости, происшествия, детский сад
Жестокое нападение на детсад в Китае – убито шесть человек, из них три ребенка
15:57 10.07.2023 (обновлено: 15:59 10.07.2023)
Очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik.
Нападение на детский сад в южной китайской провинции Гуандун привело к смерти шести человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.
Как сообщает китайское телевидение, в результате нападения погиб один учитель детского сада, двое родителей и трое детей.
Ранее местная полиция сообщала, что в понедельник, примерно в 7:40 по местному времени (03:40 тбс), в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун 25-летний мужчина по фамилии У совершил умышленное нанесение вреда здоровью людей, в результате чего погибли шесть человек, один получил ранения.
Как пояснил отдел безопасности, очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад. У входа в детсад один ребенок и двое взрослых были ранены.