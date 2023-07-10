https://sputnik-georgia.ru/20230710/zhestokoe-napadenie-na-detsad-v-kitae--ubito-shest-chelovek-iz-nikh-tri-rebenka-279405524.html

Жестокое нападение на детсад в Китае – убито шесть человек, из них три ребенка

Жестокое нападение на детсад в Китае – убито шесть человек, из них три ребенка

Очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T15:57+0400

2023-07-10T15:57+0400

2023-07-10T15:59+0400

в мире

китай

новости

происшествия

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24037/92/240379238_0:251:4811:2957_1920x0_80_0_0_e4b9aab8e03515868f661338ae323415.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Нападение на детский сад в южной китайской провинции Гуандун привело к смерти шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.Как сообщает китайское телевидение, в результате нападения погиб один учитель детского сада, двое родителей и трое детей.Ранее местная полиция сообщала, что в понедельник, примерно в 7:40 по местному времени (03:40 тбс), в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун 25-летний мужчина по фамилии У совершил умышленное нанесение вреда здоровью людей, в результате чего погибли шесть человек, один получил ранения.Как пояснил отдел безопасности, очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад. У входа в детсад один ребенок и двое взрослых были ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, китай, новости, происшествия, детский сад