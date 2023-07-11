https://sputnik-georgia.ru/20230711/aeroport-kutaisi-prekratil-rabotu-iz-za-dozhdya-279445996.html

Аэропорт Кутаиси прекратил работу из-за дождя

Аэропорт Кутаиси прекратил работу из-за дождя

Из-за закрытия аэропорта российской авиакомпании Red Wings пришлось отложить первый рейс из Москвы в Кутаиси 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T00:17+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Кутаисский международный аэропор временно прекратил работу, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Согласно информации СМИ, дождевая вода просочилась в несколько помещений аэропорта. К этому времени сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась часть крыши, часть помещений затоплены и обесточены.В Объединении отметили, что работа аэропорта остановлена как минимум ​​до 07:00 11 июля.Из-за закрытия аэропорта российской авиакомпании Red Wings пришлось отложить первый рейс из Москвы в Кутаиси. Также отложены или отменены рейсы авиакомпании Wizz Air из Дортмунда, Парижа, Барселоны, рейс Belavia из Минска, а также рейсы из Кутаиси в Минск, Салоники, Познань и Прагу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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