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Аэропорт Кутаиси прекратил работу из-за дождя
Аэропорт Кутаиси прекратил работу из-за дождя
Из-за закрытия аэропорта российской авиакомпании Red Wings пришлось отложить первый рейс из Москвы в Кутаиси 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T00:17+0400
2023-07-11T00:17+0400
2023-07-11T00:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Кутаисский международный аэропор временно прекратил работу, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Согласно информации СМИ, дождевая вода просочилась в несколько помещений аэропорта. К этому времени сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась часть крыши, часть помещений затоплены и обесточены.В Объединении отметили, что работа аэропорта остановлена как минимум до 07:00 11 июля.Из-за закрытия аэропорта российской авиакомпании Red Wings пришлось отложить первый рейс из Москвы в Кутаиси. Также отложены или отменены рейсы авиакомпании Wizz Air из Дортмунда, Парижа, Барселоны, рейс Belavia из Минска, а также рейсы из Кутаиси в Минск, Салоники, Познань и Прагу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, москва, минск, wizz air, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, происшествия, кутаиси, москва, минск, wizz air, кутаисский международный аэропорт
Аэропорт Кутаиси прекратил работу из-за дождя
Из-за закрытия аэропорта российской авиакомпании Red Wings пришлось отложить первый рейс из Москвы в Кутаиси
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Кутаисский международный аэропор временно прекратил работу, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
Согласно информации СМИ, дождевая вода просочилась в несколько помещений аэропорта. К этому времени сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась часть крыши, часть помещений затоплены и обесточены.
"Из-за сильного дождя прервана работа пассажирского терминала аэропорта. На данном этапе приняты все меры предосторожности. Рейсы, запланированные в международном аэропорту Кутаиси, перенаправляются в Тбилиси", - говорится в сообщении.
В Объединении отметили, что работа аэропорта остановлена как минимум до 07:00 11 июля.
Из-за закрытия аэропорта российской авиакомпании Red Wings пришлось отложить первый рейс из Москвы в Кутаиси.
Также отложены или отменены рейсы авиакомпании Wizz Air из Дортмунда, Парижа, Барселоны, рейс Belavia из Минска, а также рейсы из Кутаиси в Минск, Салоники, Познань и Прагу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>