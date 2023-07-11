https://sputnik-georgia.ru/20230711/bolee-32-tysyach-abonentov-ostalis-bez-vody-v-samegrelo-iz-za-livnya-279456063.html

Более 32 тысяч абонентов остались без воды в Самегрело из-за ливня

Более 32 тысяч абонентов остались без воды в Самегрело из-за ливня

Синоптики прогнозируют дождь и ветер до утра завтрашнего дня, 12 июля 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T12:22+0400

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стихийное бедствие

самегрело

новости

грузия

происшествия

сенаки

поти

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Ливень и ветер повредили в регионе Самегрело-Земо Сванети инфраструктуру "Компании объединенного водоснабжения", из-за чего более 32 тысяч абонентов городов Сенаки и Поти остались без подачи питьевой воды, сообщается в заявлении компании в соцсети. Из-за ливня и обильных осадков в Западной Грузии из берегов вышла река Техура. Повреждена инфраструктура "Компании объединенного водоснабжения". В частности, повреждены две центральные трубы – 300 мм в городе Сенаки и 700 мм в Поти. На данном этапе из-за сложного рельефа и обильного количества воды сотрудникам компании не удается добраться до места, чтобы починить поврежденные трубы. "С учетом сложных метеорологических условий провести восстановительные работы поврежденной инфраструктуры не удается. На фоне вышедшей из берегов реки Техура техническая группа компании пока не может дойти до места", – говорится в сообщении. В компании отмечают, что сотрудники сервис-центра компании в Самегрело делают все возможное для того, чтобы население как можно быстрее смогло получить воду. Горячая линия компании работает в круглосуточном режиме. Абоненты могут позвонить по номеру 032 2 93 00 00. "Компания объединенного водоснабжения" приносит извинения за созданный дискомфорт. При этом синоптики прогнозируют дождь и ветер до утра 12 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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