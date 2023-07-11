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Более 32 тысяч абонентов остались без воды в Самегрело из-за ливня
Более 32 тысяч абонентов остались без воды в Самегрело из-за ливня
Синоптики прогнозируют дождь и ветер до утра завтрашнего дня, 12 июля 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T12:22+0400
2023-07-11T12:22+0400
стихийное бедствие
самегрело
новости
грузия
происшествия
сенаки
поти
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Ливень и ветер повредили в регионе Самегрело-Земо Сванети инфраструктуру "Компании объединенного водоснабжения", из-за чего более 32 тысяч абонентов городов Сенаки и Поти остались без подачи питьевой воды, сообщается в заявлении компании в соцсети. Из-за ливня и обильных осадков в Западной Грузии из берегов вышла река Техура. Повреждена инфраструктура "Компании объединенного водоснабжения". В частности, повреждены две центральные трубы – 300 мм в городе Сенаки и 700 мм в Поти. На данном этапе из-за сложного рельефа и обильного количества воды сотрудникам компании не удается добраться до места, чтобы починить поврежденные трубы. "С учетом сложных метеорологических условий провести восстановительные работы поврежденной инфраструктуры не удается. На фоне вышедшей из берегов реки Техура техническая группа компании пока не может дойти до места", – говорится в сообщении. В компании отмечают, что сотрудники сервис-центра компании в Самегрело делают все возможное для того, чтобы население как можно быстрее смогло получить воду. Горячая линия компании работает в круглосуточном режиме. Абоненты могут позвонить по номеру 032 2 93 00 00. "Компания объединенного водоснабжения" приносит извинения за созданный дискомфорт. При этом синоптики прогнозируют дождь и ветер до утра 12 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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стихийное бедствие, самегрело, новости, грузия, происшествия, сенаки, поти
стихийное бедствие, самегрело, новости, грузия, происшествия, сенаки, поти

Более 32 тысяч абонентов остались без воды в Самегрело из-за ливня

12:22 11.07.2023
© City Hall of Khobi MunicipalityПоследствия непогоды в районе Хоби
Последствия непогоды в районе Хоби - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
© City Hall of Khobi Municipality
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Синоптики прогнозируют дождь и ветер до утра завтрашнего дня, 12 июля
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Ливень и ветер повредили в регионе Самегрело-Земо Сванети инфраструктуру "Компании объединенного водоснабжения", из-за чего более 32 тысяч абонентов городов Сенаки и Поти остались без подачи питьевой воды, сообщается в заявлении компании в соцсети.
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti RegionНаводнение в Самегрело
Наводнение в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Наводнение в Самегрело
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
Из-за ливня и обильных осадков в Западной Грузии из берегов вышла река Техура. Повреждена инфраструктура "Компании объединенного водоснабжения". В частности, повреждены две центральные трубы – 300 мм в городе Сенаки и 700 мм в Поти.
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti RegionНаводнение в Самегрело
Наводнение в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Наводнение в Самегрело
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
На данном этапе из-за сложного рельефа и обильного количества воды сотрудникам компании не удается добраться до места, чтобы починить поврежденные трубы.
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti RegionНаводнение в Самегрело
Наводнение в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Наводнение в Самегрело
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
"С учетом сложных метеорологических условий провести восстановительные работы поврежденной инфраструктуры не удается. На фоне вышедшей из берегов реки Техура техническая группа компании пока не может дойти до места", – говорится в сообщении.
В компании отмечают, что сотрудники сервис-центра компании в Самегрело делают все возможное для того, чтобы население как можно быстрее смогло получить воду.
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti RegionНаводнение в Самегрело
Наводнение в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Наводнение в Самегрело
© Courtesy of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
Горячая линия компании работает в круглосуточном режиме. Абоненты могут позвонить по номеру 032 2 93 00 00. "Компания объединенного водоснабжения" приносит извинения за созданный дискомфорт.
При этом синоптики прогнозируют дождь и ветер до утра 12 июля.
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