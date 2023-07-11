https://sputnik-georgia.ru/20230711/chast-reysov-kutaisskogo-aeroporta-primet-tbilisskiy-279448316.html

Часть рейсов Кутаисского аэропорта примет Тбилисский

Часть рейсов Кутаисского аэропорта примет Тбилисский

Некоторые рейсы будут выполнены из Кутаисского аэропорта в соответствии с расписанием 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T04:18+0400

2023-07-11T04:18+0400

2023-07-11T04:18+0400

кутаиси

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кутаисский международный аэропорт

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Тбилисский международный аэропорт принял несколько рейсов вместо Кутаиси, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Кутаисский международный аэропорт из-за сильного дождя временно вечером в понедельник, 10 июля. Дождевая вода просочилась в несколько помещений аэропорта. К этому времени сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась часть крыши, часть помещений затоплены и обесточены.Тбилисский аэропорт уже принял рейсы из Парижа, Дортмунда, а в 4:52 по местному времени прилетит самолет из Барселоны.Кроме того, некоторые рейсы будут выполнены и из Кутаисского аэропорта. В частности будут отправлены самолеты по маршрутам Кутаиси-Салоники, Кутаиси-Познань, Кутаиси-Прага в соответствии с расписанием.Отметим, что из-за закрытия аэропорта отложен первый рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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кутаиси, грузия, новости, происшествия, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт