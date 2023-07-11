https://sputnik-georgia.ru/20230711/chto-meshaet-gruzii-i-armenii-stat-strategicheskimi-partnerami--vzglyad-iz-erevana-279477521.html

Что мешает Грузии и Армении стать стратегическими партнерами – взгляд из Еревана

Что мешает Грузии и Армении стать стратегическими партнерами – взгляд из Еревана

Армения и Грузия анонсировали начало диалога на высоком уровне. Отношения между двумя странами – дружественные и партнерские, однако Ереван и Тбилиси все еще... 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T22:06+0400

2023-07-11T22:06+0400

2023-07-11T22:06+0400

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ираклий гарибашвили

грузино-армянские отношения

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ТБИЛСИ, 11 июл – Sputnik. Армения и Грузия готовы решить одну из сложнейших задач – довести уровень партнерских отношений до стратегических. Вопреки множеству внешних факторов, первый шаг по приданию двустороннему взаимодействию стратегического характера уже сделан, пишет Sputnik Армения.В частности, по итогам визита в Грузию премьеры двух стран Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили достигли договоренности о начале диалога на высоком уровне по стратегически важным вопросам. Официально Армения и Грузия – не стратегические союзники, однако можно утверждать, что главы правительств обеих стран четко обозначили свои позиции: на практике расширять и углублять двустороннее сотрудничество, повышать его уровень.Стратегический путь в несколько летЕреван с 2019 года предлагает Тбилиси углубить отношения и довести их до уровня стратегических. Еще при бывшем премьер-министре Грузии Мамуке Бахтадзе с главой правительства Армении Николом Пашиняном был выработан формат неформальных встреч, который, по сути, был одним из шагов на указанном пути. В 2021 году армянская сторона закрепила свои намерения в отношении Грузии в пятилетней программе правительства.Ереван обозначил, что продолжит обеспечивать развитие особенных и добрососедских отношений с Грузией, а улучшение коммуникационных связей с Тбилиси имеет стратегическое значение. При этом он планирует углублять связи в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сферах.По его словам, на это повлияли внешнеполитический фон, региональная конъюнктура и изменение статуса-кво после второй войны в Нагорном Карабахе."Шаг сделан, однако на данном этапе все же рано говорить о стратегическом характере взаимодействия", – сказал он.В то же время эксперт отметил, что стратегическая глубина позволит сторонам разработать долгосрочный курс внешней политики и решать вопросы на более высоком уровне.Сверят проекты?В Батуми премьеры смогли сверить часы, а также тет-а-тет достигнуть определенных договоренностей по представляющим обоюдный интерес вопросам, считает эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.В беседе с корреспондентом Sputnik Армения он также указал на важность начала диалога, как одного из шагов по развитию взаимодействия и повышению его уровня до стратегического.Меликян считает, что Еревану и Тбилиси необходимо инициировать и осуществлять как можно больше торгово-экономических и инфраструктурных проектов. Он напомнил, что именно этот весомый фактор позволил довести отношения Тбилиси с Баку и Анкарой до уровня стратегических.При этом на первых порах речь может идти об активизации инфраструктурных, энергетических, коммуникационных, торгово-экономических проектов и наращивании взаимодействия в сфере туризма и в других отраслях.Эксперт считает, что до сих пор Еревану и Тбилиси мешало членство стран в разных экономических союзах и форматах безопасности. В обеих столицах на фоне геополитических процессов, противостояния России и Запада, ситуации на Украине и изменения статуса-кво в регионе после войны в Нагорном Карабахе наметилась тенденция к переосмыслению архитектуры двусторонних отношений.В Тбилиси стали понимать, что баланс сил в регионе нарушен, Баку вышел более сильным по итогам войны, а влияние Турции усилилось, что в определенном смысле увеличило давление на Грузию. По этой причине идеи и подходы, озвученные армянской стороной еще несколько лет назад, наконец-то получили отклик в соседней Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, армения, новости, аналитика, джонни меликян, никол пашинян, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения