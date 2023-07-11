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Думбадзе 95: юбилей грузинского классика отметят в Тбилиси
Думбадзе 95: юбилей грузинского классика отметят в Тбилиси
Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T14:41+0400
2023-07-11T14:41+0400
2023-07-11T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузинская столица отметит 95-летие со дня рождения одного из самых любимых своих писателей, известного прозаика и поэта Нодара Думбадзе вечером чтения его произведений в кафе "Мзиури" 14 июля, сообщают организаторы. На мероприятии отрывки из рассказов грузинского классика прочитает актриса Русудан Болквадзе. Начало вечера в 20:00. Посещение свободное.Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель. Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как романы "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане".Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, культурная жизнь грузии, грузинская культура, нодар думбадзе, тбилиси, грузия, новости
культура, культурная жизнь грузии, грузинская культура, нодар думбадзе, тбилиси, грузия, новости
Думбадзе 95: юбилей грузинского классика отметят в Тбилиси
Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузинская столица отметит 95-летие со дня рождения одного из самых любимых своих писателей, известного прозаика и поэта Нодара Думбадзе вечером чтения его произведений в кафе "Мзиури" 14 июля, сообщают организаторы.
На мероприятии отрывки из рассказов грузинского классика прочитает актриса Русудан Болквадзе. Начало вечера в 20:00. Посещение свободное.
Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель. Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как романы "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане".
Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны.