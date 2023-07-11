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Думбадзе 95: юбилей грузинского классика отметят в Тбилиси

Думбадзе 95: юбилей грузинского классика отметят в Тбилиси

Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T14:41+0400

2023-07-11T14:41+0400

2023-07-11T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузинская столица отметит 95-летие со дня рождения одного из самых любимых своих писателей, известного прозаика и поэта Нодара Думбадзе вечером чтения его произведений в кафе "Мзиури" 14 июля, сообщают организаторы. На мероприятии отрывки из рассказов грузинского классика прочитает актриса Русудан Болквадзе. Начало вечера в 20:00. Посещение свободное.Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель. Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как романы "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане".Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, культурная жизнь грузии, грузинская культура, нодар думбадзе, тбилиси, грузия, новости