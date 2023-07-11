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Фальшивомонетчика задержали в Грузии
Фальшивомонетчика задержали в Грузии
У обвиняемого изъяты 50 и 100-долларовые фальшивые купюры 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T11:01+0400
2023-07-11T11:01+0400
2023-07-11T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Один человек задержан по обвинению в реализации поддельной валюты в большом количестве, сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемый для получения незаконной материальной выгоды в начале июня 2023 года реализовал одному человеку фальшивые купюры. Изъяты 50 и 100-долларовые фальшивые купюры на сумму 8 850 долларов.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, следственная служба минфина грузии
происшествия, грузия, новости, следственная служба минфина грузии
Фальшивомонетчика задержали в Грузии
11:01 11.07.2023 (обновлено: 11:11 11.07.2023)
У обвиняемого изъяты 50 и 100-долларовые фальшивые купюры
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Один человек задержан по обвинению в реализации поддельной валюты в большом количестве, сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый для получения незаконной материальной выгоды в начале июня 2023 года реализовал одному человеку фальшивые купюры. Изъяты 50 и 100-долларовые фальшивые купюры на сумму 8 850 долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.