https://sputnik-georgia.ru/20230711/falshivomonetchika-zaderzhali-v-gruzii-279452097.html

Фальшивомонетчика задержали в Грузии

Фальшивомонетчика задержали в Грузии

У обвиняемого изъяты 50 и 100-долларовые фальшивые купюры 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T11:01+0400

2023-07-11T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Один человек задержан по обвинению в реализации поддельной валюты в большом количестве, сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемый для получения незаконной материальной выгоды в начале июня 2023 года реализовал одному человеку фальшивые купюры. Изъяты 50 и 100-долларовые фальшивые купюры на сумму 8 850 долларов.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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