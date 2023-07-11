https://sputnik-georgia.ru/20230711/gibel-podrostka-v-prigorode-tbilisi--rayonnaya-administratsiya-sdelala-zayavlenie-279459696.html

Гибель подростка в пригороде Тбилиси – районная администрация сделала заявление

Гибель подростка в пригороде Тбилиси – районная администрация сделала заявление

Причины смерти подростка установит экспертиза, но известно, что мальчик дотронулся до провода, который был проведен кустарно 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T13:39+0400

2023-07-11T13:39+0400

2023-07-11T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Распространенная в некоторых СМИ информация в связи с тем, что гибель подростка в поселке Цхнети в пригороде Тбилиси якобы связана с инфраструктурными работами, полная ложь и попытка дискредитации городских властей, говорится в заявление администрации столичного района Ваке. По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы. Администрация района Ваке выразила соболезнования семье и друзьям погибшего подростка, а также призывала представителей СМИ не распространять непроверенную, ложную информацию и уважать общественность. Несчастный случай произошел накануне. Очевидцы инцидента попытались оказать подростку помощь до приезда скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось. Всю ночь на месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Территория до этого времени оцеплена желтой лентой. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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