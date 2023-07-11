https://sputnik-georgia.ru/20230711/gibel-podrostka-v-prigorode-tbilisi--rayonnaya-administratsiya-sdelala-zayavlenie-279459696.html
Гибель подростка в пригороде Тбилиси – районная администрация сделала заявление
Гибель подростка в пригороде Тбилиси – районная администрация сделала заявление
Причины смерти подростка установит экспертиза, но известно, что мальчик дотронулся до провода, который был проведен кустарно 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T13:39+0400
2023-07-11T13:39+0400
2023-07-11T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Распространенная в некоторых СМИ информация в связи с тем, что гибель подростка в поселке Цхнети в пригороде Тбилиси якобы связана с инфраструктурными работами, полная ложь и попытка дискредитации городских властей, говорится в заявление администрации столичного района Ваке. По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы. Администрация района Ваке выразила соболезнования семье и друзьям погибшего подростка, а также призывала представителей СМИ не распространять непроверенную, ложную информацию и уважать общественность. Несчастный случай произошел накануне. Очевидцы инцидента попытались оказать подростку помощь до приезда скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось. Всю ночь на месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Территория до этого времени оцеплена желтой лентой. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Гибель подростка в пригороде Тбилиси – районная администрация сделала заявление
Причины смерти подростка установит экспертиза, но известно, что мальчик дотронулся до провода, который был проведен кустарно
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Распространенная в некоторых СМИ информация в связи с тем, что гибель подростка в поселке Цхнети в пригороде Тбилиси якобы связана с инфраструктурными работами, полная ложь и попытка дискредитации городских властей, говорится в заявление администрации столичного района Ваке.
По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы.
"Что касается опубликованной в конкретных СМИ информации о том, что гибель подростка якобы связана с текущими инфраструктурными работами в сквере, это полная ложь и попытка дискредитации тбилисского муниципалитета. Работы по озеленению сквера на начальном этапе и до этого времени не имели никакого отношения к вышеупомянутой беседке", – говорится в заявлении.
Администрация района Ваке выразила соболезнования семье и друзьям погибшего подростка, а также призывала представителей СМИ не распространять непроверенную, ложную информацию и уважать общественность.
"На данном этапе известно лишь то, что в беседке, где произошел несчастный случай, было незаконно, кустарно смонтировано электроустройство. Точную причину гибели подростка установит следствие. Также будут установлены лица, которые незаконно произвели эту работу", – отмечено в заявлении.
Несчастный случай произошел накануне. Очевидцы инцидента попытались оказать подростку помощь до приезда скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.
Всю ночь на месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Территория до этого времени оцеплена желтой лентой.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии.