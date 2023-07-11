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Грузия пострадала от непогоды: Кутаисский аэропорт залило водой – видео

Грузия пострадала от непогоды: Кутаисский аэропорт залило водой – видео

В Кутаисском международном аэропорту протекла крыша после сильного ливня. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца, который оказался на месте ЧП. 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T15:43+0400

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Сильный ливень нанес большой ущерб районам в регионе Имерети. Пострадали жилые дома и инфраструктура. Местные власти оперативно начали работы по ликвидации последствий наводнения. В настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба.

кутаиси

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