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Грузия пострадала от непогоды: Кутаисский аэропорт залило водой – видео
Грузия пострадала от непогоды: Кутаисский аэропорт залило водой – видео
В Кутаисском международном аэропорту протекла крыша после сильного ливня. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца, который оказался на месте ЧП. 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T15:43+0400
2023-07-11T15:43+0400
2023-07-11T15:52+0400
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Сильный ливень нанес большой ущерб районам в регионе Имерети. Пострадали жилые дома и инфраструктура. Местные власти оперативно начали работы по ликвидации последствий наводнения. В настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба.
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видео, мультимедиа, происшествия, непогода в грузии, видео-новости из грузии, кутаиси, аэропорт кутаиси, стихийное бедствие, видео
видео, мультимедиа, происшествия, непогода в грузии, видео-новости из грузии, кутаиси, аэропорт кутаиси, стихийное бедствие, видео
Грузия пострадала от непогоды: Кутаисский аэропорт залило водой – видео
15:43 11.07.2023 (обновлено: 15:52 11.07.2023)
В Кутаисском международном аэропорту протекла крыша после сильного ливня. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца, который оказался на месте ЧП.
Сильный ливень нанес большой ущерб районам в регионе Имерети. Пострадали жилые дома и инфраструктура. Местные власти оперативно начали работы по ликвидации последствий наводнения. В настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба.