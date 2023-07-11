https://sputnik-georgia.ru/20230711/iz-sochi-v-tbilisi-priletel-pervyy-za-chetyre-goda-samolet-279474609.html

Из Сочи в Тбилиси прилетел первый за четыре года самолет

Из Сочи в Тбилиси прилетел первый за четыре года самолет

Сегодня компания Red Wings выполнила свой первый рейс из Москвы в Кутаиси, отложенный из-за непогоды в принимающем аэропорту, 10 июля 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T19:14+0400

2023-07-11T19:14+0400

2023-07-11T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Red Wings приземлился в Тбилиси из Сочи в 17:50 часов – это первый за четыре года прямой рейс, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисском международном аэропорту. Прямой рейс по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи перевозчик осуществил на пассажирском самолете Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Кроме того, сегодня компания Red Wings выполнила свой первый рейс из Москвы в Кутаиси. Самолет вылетел из московского аэропорта "Домодедово" сегодня утром и приземлился в Кутаиси в 10:44. Рейс был запланирован 10 июля, но был отложен в связи с закрытием Кутаисского международного аэропорта на несколько часов. Проблемы у аэропорта возникли из-за сильного ливня, в результате которого была затоплена часть помещений, а в одном из залов обрушилась крыша. Начало полетов авиакомпании Red Wings в Грузию несколько раз было отложено. По данным СМИ, из-за того, что перевозчик не получил разрешение от министерства транспорта России. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. МИД Грузии назвал необоснованными украинские санкции против Georgian Airways >>Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, москва, тбилиси, кутаиси, сочи, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии