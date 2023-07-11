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Когда Швеция получит согласие Турции на вступление в НАТО

Когда Швеция получит согласие Турции на вступление в НАТО

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Турецкое правительство поддалось на уговоры стран Запада и согласилось на вступление Швеции в НАТО, сообщают местные СМИ. 11.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Турецкое правительство поддалось на уговоры стран Запада и согласилось на вступление Швеции в НАТО, сообщают местные СМИ.Ранее, по информации генсека НАТО Йенса Столтенберга, турецкий лидер согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в парламент Турции.Как стало известно РИА Новости через осведомленного источника в Анкаре, предложение Эрдогана о ратификации протокола по членству Швеции в альянсе может поступить в турецкий парламент уже на следующей неделе."Ожидается, что это предложение президента будет представлено на рассмотрение парламента до конца следующей недели", – сообщил собеседник агентства.По его словам, сам процесс займет некоторое время.Со своей стороны глава шведского МИД Тобиас Билльстрём считает, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку на вступление страны в НАТО в течение нескольких дней или недель до того, как парламенты этих стран соберутся осенью.Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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