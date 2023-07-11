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Когда Швеция получит согласие Турции на вступление в НАТО
Когда Швеция получит согласие Турции на вступление в НАТО
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Турецкое правительство поддалось на уговоры стран Запада и согласилось на вступление Швеции в НАТО, сообщают местные СМИ. 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Турецкое правительство поддалось на уговоры стран Запада и согласилось на вступление Швеции в НАТО, сообщают местные СМИ.Ранее, по информации генсека НАТО Йенса Столтенберга, турецкий лидер согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в парламент Турции.Как стало известно РИА Новости через осведомленного источника в Анкаре, предложение Эрдогана о ратификации протокола по членству Швеции в альянсе может поступить в турецкий парламент уже на следующей неделе."Ожидается, что это предложение президента будет представлено на рассмотрение парламента до конца следующей недели", – сообщил собеседник агентства.По его словам, сам процесс займет некоторое время.Со своей стороны глава шведского МИД Тобиас Билльстрём считает, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку на вступление страны в НАТО в течение нескольких дней или недель до того, как парламенты этих стран соберутся осенью.Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, швеция, турция, нато, венгрия
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Турецкое правительство поддалось на уговоры стран Запада и согласилось на вступление Швеции в НАТО, сообщают местные СМИ.
"Правительство поддалось на уговоры Запада. Сначала президент (Турции – Sputnik) Эрдоган обозначил членство Украины в НАТО, а затем сделал шаг назад в вопросе о Швеции", – пишет газета Aydınlık.
Ранее, по информации генсека НАТО Йенса Столтенберга, турецкий лидер согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в парламент Турции.
Как стало известно РИА Новости через осведомленного источника в Анкаре, предложение Эрдогана о ратификации протокола по членству Швеции в альянсе может поступить в турецкий парламент уже на следующей неделе.
"Ожидается, что это предложение президента будет представлено на рассмотрение парламента до конца следующей недели", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, сам процесс займет некоторое время.
Со своей стороны глава шведского МИД Тобиас Билльстрём считает, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку на вступление страны в НАТО в течение нескольких дней или недель до того, как парламенты этих стран соберутся осенью.
"Парламенты Турции и Венгрии могут ратифицировать соглашение в течение нескольких дней или недель. У нас четкая договоренность о том, что это будет сделано как можно скорее, а как можно скорее, очевидно, не означает этой осенью", – заявил Билльстрём.
Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.