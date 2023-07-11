https://sputnik-georgia.ru/20230711/kontrabandu-zolota-presekli-na-granitse-gruzii-i-turtsii-279467083.html

Контрабанду золота пресекли на границе Грузии и Турции

Контрабанду золота пресекли на границе Грузии и Турции

Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 50,8 тысячи долларов 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T18:51+0400

2023-07-11T18:51+0400

2023-07-11T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Трех граждан Грузии уличили в попытке ввоза незадекларированных золотых изделий на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии. По информации ведомства, таможенники обнаружили около 1,4 килограмма ювелирных изделий из золота в ходе осмотра граждан рентген-сканером. Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 131,1 тысячи лари (около 50,8 тысячи долларов). Материалы дела правонарушителей направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, грузино-турецкая граница, контрабанда, минфин грузии, службы доходов минфина грузии