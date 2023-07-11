Ливень в Имерети: какой ущерб нанесла непогода в регионе?
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Дома и подсобные помещения затоплены в результате проливных дождей в регионе Имерети (Западная Грузия), сообщают в районной администрации.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
Дома, приусадебные угодья и подсобные помещения затоплены в селе Маглаки района Цхалтубо. По информации местных жителей, повреждена техника, мебель, испорчены продукты. Также уничтожена домашняя птица.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
Непогода создала проблемы и жителям района Хони. Там также затоплены дворы домов и приусадебные угодья. В городе в течение всей ночи работали специальные службы.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
С утра в Хони начались ликвидационные работы последствий ливня, которым руководит мэр Ладо Джурхадзе.