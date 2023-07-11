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Ливень в Имерети: какой ущерб нанесла непогода в регионе?
Ливень в Имерети: какой ущерб нанесла непогода в регионе?
По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T15:36+0400
2023-07-11T15:36+0400
непогода в грузии
грузия
новости
происшествия
западная грузия
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Дома и подсобные помещения затоплены в результате проливных дождей в регионе Имерети (Западная Грузия), сообщают в районной администрации. Дома, приусадебные угодья и подсобные помещения затоплены в селе Маглаки района Цхалтубо. По информации местных жителей, повреждена техника, мебель, испорчены продукты. Также уничтожена домашняя птица. По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства. Непогода создала проблемы и жителям района Хони. Там также затоплены дворы домов и приусадебные угодья. В городе в течение всей ночи работали специальные службы. С утра в Хони начались ликвидационные работы последствий ливня, которым руководит мэр Ладо Джурхадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, западная грузия, имерети
непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, западная грузия, имерети

Ливень в Имерети: какой ущерб нанесла непогода в регионе?

15:36 11.07.2023
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
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По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Дома и подсобные помещения затоплены в результате проливных дождей в регионе Имерети (Западная Грузия), сообщают в районной администрации.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
Дома, приусадебные угодья и подсобные помещения затоплены в селе Маглаки района Цхалтубо. По информации местных жителей, повреждена техника, мебель, испорчены продукты. Также уничтожена домашняя птица.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
Непогода создала проблемы и жителям района Хони. Там также затоплены дворы домов и приусадебные угодья. В городе в течение всей ночи работали специальные службы.
© Courtesy of City Hall Of Khoni MunicipalityНепогода в Имерети
Непогода в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Непогода в Имерети
© Courtesy of City Hall Of Khoni Municipality
С утра в Хони начались ликвидационные работы последствий ливня, которым руководит мэр Ладо Джурхадзе.
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