https://sputnik-georgia.ru/20230711/liven-v-imereti-kakoy-uscherb-nanesla-nepogoda-v-regione-279465569.html

Ливень в Имерети: какой ущерб нанесла непогода в регионе?

Ливень в Имерети: какой ущерб нанесла непогода в регионе?

По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T15:36+0400

2023-07-11T15:36+0400

2023-07-11T15:36+0400

непогода в грузии

грузия

новости

происшествия

западная грузия

имерети

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Дома и подсобные помещения затоплены в результате проливных дождей в регионе Имерети (Западная Грузия), сообщают в районной администрации. Дома, приусадебные угодья и подсобные помещения затоплены в селе Маглаки района Цхалтубо. По информации местных жителей, повреждена техника, мебель, испорчены продукты. Также уничтожена домашняя птица. По словам местных жителей, они остались без урожая и требуют помощи от правительства. Непогода создала проблемы и жителям района Хони. Там также затоплены дворы домов и приусадебные угодья. В городе в течение всей ночи работали специальные службы. С утра в Хони начались ликвидационные работы последствий ливня, которым руководит мэр Ладо Джурхадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, западная грузия, имерети