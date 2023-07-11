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Лучший теннисит Грузии признан невиновным - решение Апеляционного суда
Лучший теннисит Грузии признан невиновным - решение Апеляционного суда
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в физическом и... 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T13:53+0400
2023-07-11T13:53+0400
2023-07-11T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены, сообщает телекомпания "Рустави 2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, происшествия
Лучший теннисит Грузии признан невиновным - решение Апеляционного суда
Дополняется
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены, сообщает телекомпания "Рустави 2".