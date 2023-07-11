https://sputnik-georgia.ru/20230711/luchshiy-tennisit-gruzii-priznan-ne-vinovnym---reshenie-apelyatsionnogo-suda-279461049.html

Лучший теннисит Грузии признан невиновным - решение Апеляционного суда

Лучший теннисит Грузии признан невиновным - решение Апеляционного суда

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в физическом и... 11.07.2023, Sputnik Грузия

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2023-07-11T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены, сообщает телекомпания "Рустави 2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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