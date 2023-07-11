https://sputnik-georgia.ru/20230711/muzykalnyy-festival-eliso-virsaladze-proydet-v-telavi-v-sentyabre-279479178.html

Музыкальный фестиваль Элисо Вирсаладзе пройдет в Телави в сентябре

Музыкальный фестиваль Элисо Вирсаладзе пройдет в Телави в сентябре

Международный музыкальный фестиваль был основан Элисо Вирсаладзе в 80-х годах XX века под названием "Восхваление лозы" 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T23:50+0400

2023-07-11T23:50+0400

2023-07-11T23:54+0400

грузия

новости

культура

элисо вирсаладзе

телави

музыкальный фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0e/270420080_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_396af137a5a7563d38f05684f87ac375.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Телавский международный музыкальный фестиваль, основательницей которого является культовая грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе, пройдет в городе Телави (регион Кахети) с 23 по 30 сентября, сообщают организаторы. В этом году фестиваль посвящен 140-летию со дня рождения грузинской пианистки, педагога Анастасии Вирсаладзе – бабушки Элисо Вирсаладзе. Традиционно перед зрителями выступят Элисо Вирсаладзе, вьетнамский пианист Данг Тхай Шон, российский Квартет Давида Ойстраха, а также лауреаты международных конкурсов французский пианист Жан-Бернар Помье, российская скрипачка Ольга Мартынова, виолончелисты Хоуинг Чой и Ибай Чен и флейтист Ираклий Эвстапишвили. Оркестром фестиваля будет управлять израильский дирижер Ариэль Цукерман, которого организаторы называют "давним другом фестиваля". В состав оркестра войдут Тбилисский государственный камерный оркестр "Грузинская симфониетта", оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и музыканты, приглашенные из-за рубежа. Также выдающиеся музыканты проведут мастер-классы для учеников и студентов музыкальных школ, пройдут традиционные "беседы о музыке". Международный музыкальный фестиваль был основан Элисо Вирсаладзе в 80-х годах XX века под названием "Восхваление лозы". Не имевший в то время аналогов на территории всего бывшего СССР, он славился составом участников, масштабом и форматом. В 2010 году, после 20-летней паузы, традиция проведения фестиваля возродилась, и с тех пор при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии он проводится в Телави ежегодно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

телави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, элисо вирсаладзе, телави, музыкальный фестиваль